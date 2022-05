Un 64,3% de los comerciantes afirmaron tener problemas para conseguir mercadería

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) realizó un relevamiento junto al Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) para dar a conocer cuál fue la evolución de las ventas en la ciudad. En comparación al mes de abril del 2021, las ventas aumentaron un 23%, mientras que el 64,3 % de los comercios reconoció tener problemas para conseguir mercadería.

Si bien los datos del informe son alentadores este mes se suma una nueva preocupación: falta de stock en productos seleccionados.“En este mes la inflación volvió a ser una preocupación para los comerciantes generando incertidumbre, y en algunos casos la falta de mercadería”, dijo el Presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

En diálogo con María López, dueña de la Despensa “Mis 4 Chiflados“, confirmó los datos aportados por la UCIP. “Hay productos que nos cuesta un montón conseguir, marcas puntuales, te venden uno o dos por cliente y eso nos limita”,explicó. Puntualmente contó que cuesta conseguir “mayonesa, aceite cuesta mucho conseguir, yerba se consigue todavía pero hay distintos precios”.

Con respecto a las ventas en el último periodo López aseguró que “se mantienen”, “a veces hay caídas a fin de mes pero se mantienen”. Este último punto coincide con el testimonio de Rocío Jaramillo, comerciante del Barrio Belgrano.

En tal sentido dijo: “En el mes de abril, las ventas fueron justas. Alcanzaron para pagar los impuestos y gastos en general que fueron surgiendo con el tiempo”, afirmó la joven. En cuanto a faltantes de productos, “a nosotras en particular, no nos faltó ninguno. Si bien no vendemos solamente una marca del producto que se necesite porque tenemos variedades para que los clientes puedan optar, no tuvimos que vender de forma acotada”, agregó la dueña de la Despensa “Victoria”.

Otros de los datos que arrojó el informe de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata es que las promociones bancarias “vuelven a traccionar las ventas”, una de las billeteras virtuales más utilizadas es Cuenta DNI del Banco de la Provincia de Buenos Aires, “los comerciantes esperan expectantes a fin de mes los anuncios del banco de rubros y días de descuentos”, mencionaron en el texto. Sin embargo, debido a las promociones de descuentos que da esa entidad muchas veces las ventas para los comercios “dependen” de cuál será el descuento o en este caso la retribución que recibirá.

Facundo Castro de “Almacén de Amigos“, otro de los comerciantes encuestados mencionó que en su caso la falta de productos aún no se sintió debido a que ellos compran la mercadería a empresas mayoristas de la ciudad. Al ser consultado sobre las ventas en su local dijo: “yo noto que cayó bastante la venta”.

Sobre el abastecimiento de mercaderías, la entidad que dirige Blas Taladrid, mencionó que en abril de 2022, el 64,3 % de los comercios reconoció tener problemas para conseguir mercadería y el 35,7 % manifestó no tener problemas de abastecimiento.