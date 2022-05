Mamá pide colaboración para su hija que padece Sarcoma de Ewing y debe ser operada 

Paula es mamá de Milena de 16 años, que padece la enfermedad de Sarcoma de ewing. Si bien son oriundos de Mar del Plata, desde octubre del 2021 se debieron instalar en Buenos Aires, en tanto el tratamieno de quimioterapia indicado debía ser realizado en el hospital Ricardo Gutiérrez de niños CABA. La semana próxima Milena se someterá a una cirugía de complejidad y, frente a ello, su familia pidió ayuda a la comunidad.

“A Milena le diagnosticaron Sarcoma de ewing. En su momento, en el Hospital Materno Infantil no se podía realizar el tratamiento porque no daban los requisitos y fuimos derivados al Hospital Ricardo Gutiérrez de niños CABA, donde comenzó un tratamiento de quimioterapia. Luego de ello, nos avisaron que Milena tenía que ser operada”, sostuvo la mamá de la menor, Paula Palacios, en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido, Paula remarcó que la fecha de la operación se encuentra prevista para el miércoles siguiente. “Es una cirugía compleja, que tiene riesgos. Luego de ello, tendrá que continuar con quimio y rayos”, explicó a la vez que comentó que, teniendo en cuenta que la familia de la menor dejó todo en Mar del Plata, sus amigos le propusieron crear una cuenta bancaria a los efectos de pedir ayuda económica a la comunidad y solventar los gastos de la operación, el tratamiento y viáticos.

“Necesitamos una ayuda para sostener todo esto: hospedaje, tratamiento, medicación, etcétera. No hay que reunir un total específicio de dinero, sino que todo lo que se pueda aportar va a ser bien una gran ayuda, porque nosotros no tenemos familiares en Buenos Aires y todo cuesta demasiado dinero”, sostuvo.

En ese contexto, Paula Palacios, la mamá de la menor de 16 años, aclaró que “desde octubre del 2021 no volvieron a Mar del Plata, en tanto no se pueden hacer viajes extensos con Milena por la situación que se encuentra atravesando y hasta que no termine el tratamiento” y añadió que, “luego de la operación, Milena va a tener que continuar haciéndose quimioterapia y rayos. El proceso es largo”.

Por último, la mamá de la menor detalló que todos los que quieran colaborar lo pueden hacer aportando lo que esté a su alcance a la cuenta del Banco Nación, que se encuentra a su nombre, María Paula Palacios (Alias: BASTA.CICLO.ALAMO.MP).