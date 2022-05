“Hoy parece que tienen más derechos los delincuentes que la víctima de un delito”

La Comisión de seguridad y educación vial del Colegio de Abogado del Departamento Judicial de Mar del Plata en conjunto con la Asociación Familiares Víctimas de Delito y la Asociación internacional de Víctima de Tránsito brindarán este martes a las 17:30 horas, mediante la plataforma zoom, un simposio sobre la ley de víctimas de la provincia de Buenos Aires N° 15232 como así también se analizará la asistencia jurídica y la protección de los derechos de la víctima.

Cabe destacar que del encuentro participarán diferentes autoridades y referentes del sector: Roberto Almeida, presidente del Concejo de víctimas de la provincia de Buenos Aires; Zulma Tarditi, Fundadora de la Red de familiares y vecinos de víctimas de tránsito; el Dr. Emanuel Terrón, Secretario de legal y técnica del concejo de víctimas de la provincia de Buenos Aires; Vivian Perrone, integrante de la Asociación Internacional de víctimas de tránsito y representante de la Asociación civil Madres del Dolor; el Dr. Fabián Gerardo Portillo, presidente del Colegio de Abogados del departamento judicial de Mar del Plata; el Dr. Sergio Irigoin, Coordinador del Centro de Asistencia a las víctimas del Departamento Judicial de Mar del Plata; el DR. Fernández Garello Fabián, Fiscal General del Departamento Judicial de Mar del Plata y María Lorena, Senadora de la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, la presidenta de la ONG Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito, Lidia Berón, mamá de Pablo, el cual falleció en 2004 después de ser atropellado por un taxi, en diálogo con “el Retrato…” expresó que en el encuentro diagramado para este martes a las 17:30 horas se va a tratar lo que es la ley de víctima y sus derechos. “Parece que tienen más derechos los delincuentes que la propia víctima de un delito. No existen siniestros viales en los cuales se haya condenado a los imputados por esas muertes”, sostuvo.

Por otra parte, la presidenta de la ONG Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito en diálogo con “el Retrato…” cuestionó el veredicto no condenatorio dictado la semana anterior por el jurado popular contra Santiago Aquindo, el conductor que acabó con la vida de dos motociclistas al colisionarlos desde atrás a toda velocidad en la avenida Constitución en el año 2018, al entender que no podía comprender los actos por su condición psiquiátrica.

Cabe recordar que, frente al juez Federico Wacker Schroder, los 12 jurados resolvieron que Aquindo es no culpable, tal como lo había propuesto su defensor César Sivo al igual que la fiscal Florencia Salas, mientras los particulares damnificados que pretendían una pena por el doble homicidio culposo con dolo eventual.

“El viernes se dio a conocer el veredicto del jurado. No se trató el delito de siniestro vial, sino que se trató solamente la salud mental del imputado, que no la tiene alterada. Si tenía un problema psicótico, es inentible que le hayan dado el registro de conducir, cómo paso el exámen para que le entreguen el carnet, etcétera”, apuntó Berón.

Asimismo, expresó: “Nos cayó muy mal lo resuelto por la justicia.Todos pensábamos que le iba a corresponder la pena de un siniestro culposo, de 8 a 25 años, ya que hubo dos víctimas. Es llamativo que al testigo principal de la causa, lo atropellara un vehículo y falleció. Todo fue muy raro” y agregó que, incluso, “se iban a tomar entre 2 a 5 días hábiles para resolver sobre la culpabilidad e inocencia, pero se resolvió en menos de 5 minutos”.

“Si el chico estaba internado en una clínica psiquiátrica, no puede andar deambulando por la calle”, cuestionó a la vez que confesó que, conforme a lo resuelto por la justicia, desconfian de dicho órgano. “A mi hijo me lo mató un taximetrero y hasta el día de hoy no sé quién fue. Nunca se averiguó nada de nada. Hay muchos casos similares. La mitad más una de las víctimas de siniestros viales que están estampadas en nuestra bandera, no tuviero justicia”, afirmó.

El caso

En horas de la madrugada del miércoles 31 de octubre de 2018 Aquindo circulaba en una camioneta Chevrolet Spin a alta velocidad. En el cruce de Constitución y Roldán, cuando la motocicleta en la que iban Francisco Murcia (33) y Pablo Augusto Pereira (38) bajaba la velocidad al llegar al semáforo, fue impactada desde atrás por la Chevrolet Spin.

Murcia falleció de manera instantánea mientras que el deceso de Pereira se confirmó horas después en el HIGA. Tras causar el fatal choque, Aquindo se fue del lugar hasta la estación de servicios ubicada en Constitución y Tejedor, donde lo localizó la policía.

La conducta mostrada por Aquindo evidenciaba algún tipo de alteración mental, ya que en la lluviosa madrugada estaba tras la huida se enfrentó a la policía, descalzo, en pantalón cortos y hasta intentó robar un arma reglamentaria. Además también se estableció que poco antes de la colisión había embestido levemente a un peatón y parecía conducir el vehículo de manera descontrolada.

La condición psiquiátrica de Aquindo fue verificada por peritos oficiales en la etapa del procesamiento y por eso fue fue que lo que estuvo en discusión durante el debate si era imputable al momento de producirse el siniestro.