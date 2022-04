Rechazan el pedido de Arroyo a cobrar vacaciones no gozadas

El ex Intendente del Partido de General Pueyrredon, Carlos Fernando Arroyo, reclamó judicialmente cobrar las vacaciones no gozadas durante su gestión, entre los años 2018 y 2019. El Municipio de General Pueyrredon rechazó ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 el reclamo del ex mandatario a través de un escrito elaborado por la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa.

La solicitud, en primera instancia, fue desestimada el año pasado por el actual Intendente Guillermo Montenegro, a través del Decreto 241/2021. Por eso Arroyo fue a la Justicia. Ahora, la Administración Central, declaró en la Justicia que lo que intenta Arroto es un “abuso desmedido”.

“No existe duda que las vacaciones como regla general deben ser gozadas y no compensadas en dinero, si bien es cierto que en el Instituto del Derecho Laboral Argentino aquellas personas que son despedidas por el empleador tienen derecho a percibir las vacaciones no gozadas correspondientes al período en que el mismo se produce” dice el escrito presentado en la Justicia y aclara que esa situación “no sucede con un cargo político”, porque el ex intendente siempre supo que su mandato “comenzaba el 10 de diciembre de 2015 y que concluía el 10 de diciembre de 2019, por lo cual debió prever la situación objeto del presente”.

Asimismo, el dictamen de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa señala que “no existe constancia que Carlos Arroyo solicitó las licencias en cuestión”.

El ex intendente, pretende que se le pague una suma millonaria con los fondos municipales por no haberse tomado vacaciones mientras era Intendente, durante sus dos últimos años de gestión. La solicitud la presentó en junio del 2021 a través de una demanda contenciosa administrativa contra la Municipalidad.