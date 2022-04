Alejandro Ferro:  “Está dentro de las posibilidades que haya un rebrote de COVID”

Teniendo en cuenta la disminución de casos de COVID que se viene dando en los últimos meses en todo el país, a lo cual Mar del Plata no resulta ajena, Alejandro Ferro, reconocido médico infectólogo y ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón, en diálogo con “el Retrato…” transmitió tranquilidad acerca de la situación sanitaria que atraviesa la Argentina, pero no descartó que pueda haber un nuevo rebrote de COVID y subrayó: “Nadie puede hacer previsiones futuras sobre si va a ocurrir y, si ocurre, de qué forma sucederá. Está dentro de las posibilidades”.

“Actualmente, hay muy pocos casos de COVID, con lo cual el sistema de salud está muy aliviado, después de la carga que ha tenido y el trastorno que ha producido este virus para toda la atención sanitaria en general”, sostuvo el ex secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Alejandro Ferro en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, Ferro reconoció que durante la pandemia ha habido muchos retrasos y cancelaciones de turnos o diagnósticos. “Los pacientes han estado reacios a asistir a los centros de salud, donde había dispositivos de aislamiento que complicaron mucho las cosas”, indicó y analizó que, actualmente, con la baja que hubo en los casos de COVID, “todo está mucho mejor”.

Sin perjuicio de ello, el reconocido infectólogo de la ciudad no descartó que pueda haber un nuevo rebrote de COVID. “Es posible que haya un rebrote. Nadie puede hacer previsiones futuras sobre si va a ocurrir y, si ocurre, de qué forma sucederá. Está dentro de las posibilidades. De hecho, hay que tener en cuenta que en muchos lugares del mundo están subiendo los casos”, precisó.

“Por ejemplo China y algunas partes de Estados Unidos están teniendo aumento de casos. No sería un absurdo que la Argentina y la región se vuelva a ver afectada nuevamente, pero la realidad es que hoy los números del país como los de países vecinos son muy bajos. Es un momento para estar medianamente tranquilos”, sostuvo Ferro.

En ese contexto, remarcó la importancia que tiene el hecho de continuar desarrollando e impulsando la campaña de vacuanación, que ya se encuentra próxima a cumplir 16 meses, en tanto se inició en diciembre de 2020, como así también con la aplicación de la tercera y cuarta dósis.

Cabe destacar que alrededor del 45 por ciento de los marplatenses y batanenses que se vacunaron contra el Covid-19 ya completaron su esquema de vacunación en el último tiempo con la tercera aplicación de refuerzo, mientras que otro 12 por ciento no avanzó en el proceso y recibió solo la primera inyección. Así, en General Pueyrredon se llevan aplicadas más de 1,4 millones de dosis en alrededor de 620.000 personas.

La amplia mayoría de los vecinos del distrito cuenta con al menos una dosis, mientras que el 88 por ciento también recibió la segunda, según los últimos datos brindados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través de la sala de situación de la campaña de inmunización.