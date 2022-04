Tal cual se esperaba, los bancos de todo el país realizaron un paro de 24 horas debido a la falta de acuerdo en las negociaciones salariales. En diálogo con “el Retrato…”, Guillermo Martinez, titular de La Bancaria local, sostuvo: “nosotros tenemos un acuerdo salarial vencido en diciembre, que correspondía al año anterior. Durante esos meses se llegó a una suma fija, como un puente para llegar a la discusión anual y en este caso, un paro lanzado con una semana de anticipación ni siquiera motivó a que las patronales discutieron con seriedad, porque mientras ellas vaticinan al Banco Central un nivel inflacionario superior al 60% a nosotros nos ofrecieron en un principio un 450% y luego de una serie de negociaciones llegaron al 53% en siete cuotas, lo cual es inaceptable”.

En relación al acatamiento de los trabajadores a la medida de fuerza, Maritnez aseguró que es total: “las entidades no están trabajando en un 100%. Los bancarios una vez más demostramos que las medidas de fuerzas son el camino que tenemos para demostrarle a las patronales que deben negociar con seriedad”.

“Entendemos y pretendemos que mañana se retomen las discusiones, de todas maneras tenemos un plenario nacional donde se va a empezar a barajar cómo sigue la situación, si hay posibilidades de un acercamiento y sino la semana que viene habrá otra medida de fuerza”, explicó el sindicalista.

En relación a la posición política que tiene Sergio Palazzo, y la poca fuerza para la discusión salarial, Martinez dijo: “es extraño que no se pueda llegar a un acercamiento por el nivel de ganancias que tuvieron los bancos últimamente. Palazzo es nuestro Secretario General, es Diputado Nacional, pero incluso al mismo Presidente de la Nación cuando desarrollamos el Congreso Nacional de Gremios, le hizo notar que él antes que nada era representante de los trabajadores, y si los trabajadores tienen afectados sus derechos él no tiene problema en hacerlo saber. No es posible que una actividad, como es la financiera, ofrezca un aumento del 53% con la ganancias que tuvieron en los últimos tiempo y con el nivel inflacionario que ellos mismas vaticinan”.

“El problema es con las bancas privadas. Con las bancas públicas se había llegado a un acercamiento, es bueno aclarar que la banca pública es la que concentra la mayor cantidad de trabajadores, pero cuando los representantes de las Cámaras que nuclea a las bancas públicas, se acercaron a hablar con sus pares de las bancas privadas, rechazaron por completo la posibilidad de acercamiento. Es por esto que hoy nos manifestamos en la puerta del Banco Santander ubicado en Belgrano e Independencia, porque es el banco que encarna la dureza a la hora de negociar y la dureza al momento de aplicar políticas de achique, porque el impacto tecnológico es aprovechado por las autoridades para afectar nuestros derechos. No podemos hablar de un desarrollo tecnológico cuando el impacto genera peores condiciones de trabajo”.

Finalmente, Martinez fue consultado por la situación de los jubilados del Banco Provincia, que desde el gobierno de María Eugenia Vidal se quedaron sin caja previsional. “La Ley 1508 afectó fuertemente los derecho previsionales de los jubilados del Provincia, hay muchos avances en la modificación de esa Ley, que fue incluso una promesa o un anuncio del Gobernador Kicillof. Eso, lógicamente tiene que salir por la legislación provincial, hay intenciones de producir una gran modificación de la Ley, pero depende ahora de la legislatura provincial. Hay muchos casos judicializados, como pasa habitualmente y los jubilados tienen su derecho a hacerlo, son reclamos individuales, pero entendemos que es necesaria la reforma de la Ley”, sentenc