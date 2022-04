Los bancarios marplatenses ratificaron el paro de este jueves, que se cumplirá en todo el país

La Seccional Mar del Plata de la Asociación Bancaria ratificó el paro general de este jueves 28 de abril , dispuesto por las autoridades sindicales nacionales, por considerar “una propuesta inadmisible” la oferta recibida por parte de las cámaras bancarias en la audiencia paritaria llevada a cabo en el ministerio de Trabajo. Al respecto, se fijó una nueva audiencia para el próximo jueves 5 de mayo.

En Mar del Plata, la dirigencia de la Seccional local, se habrá de concentrar en las puertas del Banco Santander sito en Belgrano e Independencia a las 11 para visibilizar el conflicto. Así lo hicieron saber a través de un comunicado de prensa firmado por su titular marplatense, Guillermo Martínez (FOTO).

En tal sentido se indicó que la medida afectará la tención al público, no se realizará trabajo interno alguno, no se efectuará ningún tipo de atención telefónica, no se recargarán los cajeros automáticos y se desconectarám totalmente los sistemas del banco para quienes estén realizando teletrabajo.

Cabe recordar que la Asociación Bancaria dispuso la semana pasada un paro nacional para el este jueves 28 de abril frente “al nuevo fracaso de la negociación paritaria” con las cámaras empresarias. El sindicato señaló que el sector patronal mantiene su postura de ofrecer “una propuesta insuficiente y dilatar de esta manera el acuerdo salarial”.

“Ellos mismos sostienen ante el Banco Central en el informe REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) un pronóstico inflacionario para el presente año (del 60%) pero por otro lado pretenden dar migajas a sus trabajadores”, se quejó la Bancaria.

Además, de una mejora salarial que supere aquel porcentaje, los trabajadores reclaman la regulación de la ley de teletrabajo, guardería universal, tercerizaciones, desarticulación del trabajo bancario, reconversión de los puestos laborales respecto del avance tecnológico, frenar los cierres de sucursales y derogar las circulares del Banco Central que permiten brindar servicios financieros por fuera del sistema bancario, entre otros.