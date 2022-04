Lo que la lluvia nos dejó: Falta de luz y barrios anegadas

Durante la tarde del martes y la madrugada del miércoles, el Partido de General Pueyrredon sufrió una gran tormenta durante cortos períodos, pero muy intensos. Una gran cantidad de lluvia y fuertes vientos fueron los protagonistas de la inclemencia del tiempo.

En este contexto, Defensa Civil brindó un balance de la consecuencias de esta situación meteorológica. En este sentido, precisaron que se registraron en promedio 60 mm de lluvias, de distinta intensidad de acuerdo a la zona.

Desde el área, detallaron el desarrollo de dos eventos marcados con reclamos por anegamientos en distintos sectores que registraron la mayor cantidad de agua de lluvia caída en un corto período de tiempo, (el primero de 19 a 21 y el segundo entre las 00 y las 2 de la mañana, aproximadamente). No obstante, ambos se fueron superando -sumado a la baja en la intensidad de las lluvias- y pudieron resolverse a la brevedad.

Asimismo, hubo falta de energía eléctrica en algunos sectores particulares, puntualmente en Sierra de los Padres y la Peregrina en ese primer evento. A su vez informaron que no hubo evacuados.

No se registraron mayores inconvenientes o denuncias al 103 referida a caídas de árboles, postes de luz, cableados o barrios anegados “pero no lo descartamos; estamos haciendo recorridas pero no tenemos registro en el momento de los vecinos que den cuenta de esto”, remarcó al respecto el titular de Defensa Civil,Rodrigo Goncalvez.

“Estamos en una situación que nos mantiene expectantes, viendo cómo se van desarrollando estas primeras horas con la luz del día, más que nada teniendo en cuenta algún reclamo o situación de riesgo que no haya sido denunciada”, añadió.

Se recuerda que ante cualquier dificultad, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

(Foto Gentileza Pablo Funes)