Reconocimiento facial: “No nos sorprende que el kirchnerismo no acompañe este tipo de iniciativas”

La delegación Mar del Plata del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) envió una nota al Concejo Deliberante para solicitar que no se apruebe del reconocimiento facial de prófugos porque según la institución “compromete derechos fundamentales de la ciudadanía”.

En diálogo con “el Retrato…” Martín Ferlauto subsecretario de Planificación y Control de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon habló sobre la iniciativa del Ejecutivo y la posibilidad que el Concejo Deliberante la apruebe: “En la Comisión de Seguridad fue aprobado el proyecto de Acción Marplatense, y esperemos que en las demás comisiones también sea aprobado. Porque más allá del falló de la Ciudad de Buenos Aires que tiene circunscripción nada más que en CABA, estamos hablando de un proceso cautelar, de una medida que no adquirió firmeza y que además no la entendemos, porque en el mismo proyecto se prevé que toda la información biométrica que captan las cámaras de e ser inmediatamente descartada sino sirve para realizar un reconocimiento”

En relación a la negativa del Frente de Todos a que el proyecto avance, sostuvo: “No sé si es algo político. Es probable que un sector de la oposición local, el kirchnerismo puntualmente, como habitualmente lo está, esté alineado con distintos organismos de Derechos Humanos que hacen mucho hincapié en las garantías procesales de los delincuentes, de los imputados“.

Asimismo, agregó: “Esta, claramente, es una herramienta que sirve para mejorar la seguridad. Estamos hablando de un sistema que permite detectar si una persona tiene o no una orden de captura nacional; o para reconstruir el camino de un chico o abuelo perdido que desgraciadamente en una ciudad tan grande son cosas que suceden todos los días, o nos permite saber si un varón que comete violencia de género viola una restricción perimetral o nos permite saber quién es si un delincuente es captado por la cámara de un comercio robando”.

“Esto se usa en todo el mundo, y en muchos lugares de Argentina, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Se usa en Tigre, por ejemplo, que no es un municipio gobernado por Juntos por el Cambio, en Lanús, San Juan, Salta, Jujuy, y por supuesto el resto del mundo” sostuvo Ferlauto y agregó: “que el sistema, como cualquier herramienta del Estado, puede ser utilizado mal, por supuesto puede pasar, y deben hacerse cargo los funcionarios que usan mal el sistema, pero no porque haya un funcionario que lo usé mal debe darse de baja. Es como si por un error de un policía en la utilización de su arma reglamentaria decidimos desarmar a todos los policías de la Provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, el funcionario de seguridad agregó: “nosotros vamos a seguir insistiendo que es una muy buena herramienta. El mundo así lo ve también. Hay que tomar precauciones y lo hace el proyecto que presentamos,y lamentablemente no nos sorprende que el kirchnerismo no acompañe este tipo de iniciativas que tiene que ver con mejorar la seguridad de los marplatenses y que se inclinen a la posición que toman los organismos de Derechos Humanos que lamentablemente hacen hincapié en la defensa de garantías de los imputados en procesos penales”.