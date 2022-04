Montenegro y Once Unidos, un solo corazón: Club donará materiales de iluminación

La presencia del Intendente Municipal Guillermo Montenegro en el acto por el aniversario número 82 del Club Once Unidos, no fue casualidad, y se sabía. Durante el martes ingresó en el Concejo Deliberante un expediente enviado por el Departamento Ejecutivo para que se acepte una donación que el Club presidido por el edil Horacio Taccone le hará al Estadio José María Minella.

El mismo, cuyo número administrativo interno es el 1365, sostiene textualmente: “Aceptando la donación efectuada por el Club Atlético Once Unidos de materiales de iluminación con destino al estadio “José María Minella”.

El Estadio Minella tiene grandes y graves problemas de infraestructura, y eso no es novedad. No hace mucho tiempo se supo que no arreglar ninguno de esos problemas era una maniobra del Ejecutivo para poder privatizarlo.

En julio del 2021 el edil Nicolás Lauría presentó un proyecto para modificar el “Código de Publicidad” , el “Capítulo XIV” para financiar a los escenarios deportivos a partir de dicha actividad y crear un fondo especial afectado al mantenimiento y realización de obras. El proyecto quedó trabado en la Comisión de Hacienda.

Mientras tanto, una vez más Montenegro se une a Pulti y sus amigos y entre ambas fuerzas políticas intentan solucionar alguito.