Para el ex Canciller Jorge Faurie “el mundo se cansó de hacer psicología argentina”

Luego de su participación en una charla en la ciudad, el ex cánciller, Jorge Faurie, en conversación con “el Retrato…” expresó su preocupación, en tanto existe “un muy mal posicionamiento mundial del país” y afirmó que “desde la llegada del actual Presidente de la Nación se ha dejado de hablar con el mundo”. A su vez, aseguró que “el mundo se cansó de tener que hacer cursos de interpretación de Argentina”.

El ex cánciller argentino, Jorge Faurie, en diálogo con “el Retrato…” hizo hincapié en la charla que brindó este lunes en la Univerisdad Cece de la ciudad, la cual estuvo denominada como “Mar del Plata hacia el Mundo”, y expresó que en la misma se analizó el lugar que tiene Argentina en el mundo y los problemas que tiene el país a los fines de dar una mirada que pueda aportar contribuciones a la ciudad.

Seguidamente, evaluó la política exterior argentina y criticó que existe “un muy mal posicionamiento mundial del país”, lo cual indicó que tiene que ver con que “la tarea de la diplomacia es hablar y la Argentina hoy no está explicando ni donde está, ni con quién o qué quiere”.

“Desde la llegada del actual presidente de la nación se ha dejado de hablar con el mundo; ya que por ejemplo, recién hace una semana, después de 28 meses, se hizo el primer diálogo con Brasil a los efectos de pedirle gas, para que pudiera venir a Argentina y no tener la escasés que tenemos actualmente”, sostuvo.

De esta forma, Faurie manifestó su preocupación por “el dislate” que representa el hecho de no hablar con quién es el principal mercado de las exportaciones, Brasil. “Argentina es parte del Mercosur y el mismo está completamente parado, porque el país no quiere actuar dentro del mismo”, apuntó.

“Afuera del país Argentina ya no vale sola, sino que vale como un país del Mercosur que es. Hay toda una confusión que relativiza el papel de Argentina”, completó a la vez que aseguró que se viene “mal”, porque en general “no se habla con quienes invierten: España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera”, y consideró que estas situaciones se dan “por diferentes elementos que se combinan”.

En relación a dichos elementos, Faurie remarcó que se debe tener en cuenta que los argentinos siempre tuvieron su propia historia, a partir de la segunda parte del siglo XX, se creía que el país “era relevante y que los demás tenían que prestarle atención”.

“No fuimos leyendo las señales que mostraban que Argentina era cada vez menos relevante, porque el país que terminó rico a fines de la segunda guerra mundial estaba desacompasado con el resto del mundo. Se fue generando un deterioro, el cual acompaña el productivo incluso y la capacidad para estar como un socio relevante en el mundo”, aseguró.

Asimismo, Faurie describió que en la gestión actual “la división de percepciones entre presidente y vicepresidenta genera un desacompasaciamiento de lo que se quiere en el mundo” y añadió que “el mundo se cansó de tener que hacer cursos de interpretación de Argentina. En algún momento dijeron que los hacían, pero nada dura”.

“En el momento que el mundo va a pedir alimentos, los argentinos se están peleando con el campo. Habría que tratar que estén contentos para que vendieran y produjeran, porque ahí está la salvación. Lo mismo sucede con la energía, que vamos apagar la más cara. Los recursos bajo tierra sirven para utilizarlos con racionalidad y de acuerdo a los intereses”, explicó.

En ese contexto, el ex cánciller argentino afirmó que “el mundo se cansó de hacer psicología argentina” y agregó que el país, además de alimentos, “cuenta con algo que va a ser muy valioso en el 2050: agua”.

Por último se refirió a su futuro y a lo que se viene, teniendo en cuenta que el 2023 es un año electoral. “Estoy queriendo hacer un pie en la provincia de Santa Fe. Miguel Del Sel es quién tiene la capacidad de unión en las diferentes líneas dentro del Pro, porque es carismático y que la historia reivindica. No se ha visto ningún otro presidente mundial que haya logrado hablar en el Congreso de USA, Canadá, Frances, en la ceremonia de los Óscar, etcétera”, aseguró.

Frente a ello, no descartó integrar parte del gobierno del PRO en 2023 y colaborar en política exterior. “Me gustaría hacer algo más en provincia de Santa Fe, más allá de la política exterior. Hay que trabajar con todo y ver qué se puede hacer”, detalló al mismo tiempo que se refirió a la polémica fotografía que circuló en los medios de comunicación de Mauricio Macri y Trump.

“A muchos no les ha gustado la foto, por lo que representa Trump, que tiene muchas similares a Putin, aunque vengan de lados diferentes. Mauricio Macri demuestra que viene de un lado del primer mundo y que no se cambia de la gente que conoció. No va de un lado a otro. Los argentinos valoramos que se es siempre, no compra a Trump. Hay una relación que siempre al país le fue útil”, concluyó.