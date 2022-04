MDQ ganó 5 a 3 y se acomoda en el Metropolitano B de Hovkey

El equipo marplatense superó por 5 a 3 a SITAS en la fecha 7 del Torneo Metropolitano “B”. Es la primera victoria como local en el certamen y además lo hicieron jugando bien. Los goles fueron de Nicolás Capurro, Carlos Domecq, Lautaro Rodríguez y Miguel Becco (2). Además, también ganó la Intermedia. Lautaro Rodríguez festejando su gol. (Foto: Archivo Agustina La Bella) MDQ 06 Hockey Club pudo volver al triunfo en condición de local dentro del Torneo Metropolitano “B”. Por la fecha 7 superó en el Sintético Panamericano a SITAS por 5 a 3 en un cotejo con muchos matices y cambios en el marcador. Es que desde un primer momento, el dominio del juego lo tuvo el local que se pasaba bien la bocha y tenía posibilidades de hacerla circular por todo el frente de ataque. Tuvo un corto que no pudo aprovechar y en el segundo, llegó la apertura del marcador luego de un tiro de Lautaro Rodríguez que llegó a desviar Nicolás Capurro. Con la ventaja, tenía que acentuar todo lo que había hecho antes. SITAS utilizaba el flick como principal herramienta de ataque salteando líneas constantemente. Con ese método, consiguieron el primer corto casi con el tiempo cumplido y lo transformaron en gol a través de Brian Russo para el empate en un momento clave. Los dirigidos por Piersanti no se desesperaron. Siguieron haciendo su juego sabiendo que las oportunidades aparecerían más temprano que tarde. En el segundo cuarto tuvo varias chances. Primero Miguel Becco pudo haber marcado, pero el arquero desvió la bocha. En el tramo final, pudieron sacar una buena ventaja. A los 11 minutos, Lautaro Rodríguez recibió un gran pase de Mateo Raimondi y pasó entre dos defensores antes de definir cruzado para el 2-1. Apenas dos minutos después, otra vez Carlos Domecq llegó a desviar esta vez un corto de Miguel Becco para el 3-1. En ese escenario, tendría que no desesperarse para sostener lo obtenido. Sin embargo, SITAS presionó, MDQ 06 HC perdió la bocha y sucedió todo lo que no debía pasarle. En apenas un par de ofensivas, le empataron el partido. A los 7 minutos en un corto, Brian Russo marcó el descuento luego de una pérdida en la salida del local y un minuto después, Renzo Lobresco tiró un remate cruzado bien esquinado imposible para Lucas Tornini. Cuando más lo necesitaba, hizo borrón y cuenta nueva para volver a empezar. Ya con el tiempo cumplido, tuvo tres cortos consecutivos y en el último, Miguel Becco pudo marcar el 4-3 antes de irse al descanso. En el último cuarto salió con voracidad a liquidar el pleito. Julián Rodríguez tuvo tres oportunidades ante el arquero y en todas respondió bien el 1. Sin embargo, en la jugada fija de nuevo, cerraría el partido Becco con un remate a media altura. El 5-3 le permite sumar su segunda victoria en el Metropolitano “B” y la primera en casa dentro de la temporada. La próxima presentación será dentro de dos semanas (el próximo domingo es 1° de mayo), recibiendo a Lanús. Síntesis MDQ 06 HC: Lucas Tornini, Santiago Whelan, Nahuel Rodríguez, Bautista Rondi, Carlos Domecq y Diego Marziali, Lucas Marziali, Mateo Raimondi, Nicolás Capurro, Lautaro Rodriguez y Julián Rodríguez – DT: Lucas Piersanti – Ingresaron: Tadeo Césari, Guillermo Henderson, Miguel Becco, Juan Cruz Martínez, Mateo Murga. SITAS: Ariel Rojas, Maximiliano Rolón, Tomás Sánchez Grigioni, Agustín Luján y Brian Russo, Emiliano García, Franco Herlan, Ramiro Lozzio, Renzo Lobresco, Gonzalo Ramos y Agustín Suárez – DT: Roberto De Bianchetti –Ingresó: Lucas Almeida Goles: 11m PC Capurro (M), 15m PC Brian Russo (S), 11m SC L. Rodríguez (M), 13m SC Domecq (M), 7m TC Brian Russo (S), 8m TC Renzo Lobresco (S), 15m TC Becco (M) y 11m CC Becco (M)

Tarjetas Verdes: Carlos Domecq y Mateo Raimondi (M)

Tarjetas Amarillas: Agustín Suárez (S)

Árbitros: Martín Dapena y Edgardo López Doyhenard

Estadio: Sintético Panamericano Carlos Domecq, autor de uno los goles esta tarde (Foto: Archivo Agustina La Bella) BUEN TRIUNFO DE LA INTERMEDIA En el cotejo previo a la Primera, la Intermedia tuvo otro buen triunfo pero le costó y tuvo que trabajarlo para alcanzar esos tres puntos. Los marplatenses estuvieron en ventaja ante SITAS, pero la visita se recuperó para igualarlo en dos y obligar a un cierre “caliente” porque los dos se jugaban mucho. Ahí apareció la posibilidad de definir el partido y no lo dudó. Dos goles de David Ardusso y uno de Mauricio Nuñez le permitieron hacerse con la victoria, mientras que Germán Cinquerrui y Santiago Bejarano fueron los goleadores del conjunto rival. Con este resultado, llega al segundo triunfo en el torneo y alcanza la línea de los 7 puntos para seguir creciendo durante la temporada mientras trata de acumular unidades para meterse en la lucha de arriba del torneo.