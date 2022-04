Bordaisco: “Quieren culpar a los Intendentes de las malas decisiones económicas”

La semana pasada el Senador bonaerense del Frente de Todos, Francisco Durañona, presentó “Precios Justos” un proyecto que contempla que cada municipio de la Provincia de Buenos Aires pueda llevar el control de precios en su distrito y sancionar en caso de detectar abusos o incumplimiento de acuerdos.

En diálogo con “el Retrato…“, el Senador radical de la Provincia, Ariel Martínez Bordaisco, se refirió al respecto y aseguró que lo que se busca es responsabilizar a los Intendentes de las malas decisiones económicas que toma el Gobierno Nacional y Provincial para frenar la inflación: “El Gobierno Nacional y Provincial no tienen un plan serio para combatir la inflación, un fenómeno que todo el mundo define como multicausal. Está claro que no hay un plan serio. Se anunció a nivel nacional una lucha contra la inflación que no se tradujo en un ningún tipo de agenda programada, propuestas y decisiones de política económica que no aseguran una baja en la inflación que es uno de los problemas más graves que tenemos los argentinos“, sostuvo Bordaisco

“Al no haber un plan serio hay acciones efectistas, descoordinadas, que desde el punto de vista del sentido común nadie puede imaginar que tengan un resultado positivo. Esto de descentralizar a lo municipios para que cierren los comercios y los controlen como si eso fuese a poner un tope en Argentina o en la Provincia de Buenos Aires, no solamente desde la mirada política, sino desde el sentido común dice que esa medida no puede tener éxito”

Asimismo, el legislador provincial agregó que la medida no tendrá ninguna repercusión real en el bolsillo de los ciudadanos. “El crecimiento fue exponencial en los alimentos, en los materiales de construcción, en los electrónicos, en los automóviles, en todos los sectores. No avizoro como puede tener una repercusión real y no hay ninguna economista, salvo los alineados con el gobierno que diga que esta medida pueda tener un resultado lógico y que le ponga un freno a la inflación“.

Finalmente, Martínez Bordaisco dijo: “la discusión debe ser sobre la autonomía municipal. Si nosotros hablamos de descentralizar el poder, de dar mayor atribuciones a los municipios para que puedan autogestionarse como corresponde, en todas las formas que se nos ocurra, tanto política, como institucional o administraba, como económica y financiera, este no es el camino. Dar a cuenta gotas, según como le conviene para convertir a los municipios en solidariamente responsables de los errores del Gobierno manejando la inflación no puede ser nunca una herramienta de autonomía, no lo pueden vender como si estuvieran dándole a los Gobiernos locales mayores atribuciones. Lo que están queriendo hacer es convertir como responsables a los gobiernos locales de una inflación que no puede contener el Gobierno Nacional y Provincial”

“Si quieren discutir la autonomía municipal, hay dos proyectos uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados los dos prevén una modificación en la Constitución y que se incorpore la autonomía en serio. Pero hoy no veo que quieran hacer esto, menos con esta medida, sino lo que intentan hacer es responsabilizar a los Intendentes de las malas decisiones económicas a nivel nacional“, sentenció el Senador bonaerense.