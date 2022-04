La Plaza de Mayo fue centro de la protesta de productores autoconvocados

Productores autoconvocados y agrupaciones rurales, con apoyo de dirigentes de Juntos por el Cambio, realizaron una marcha y un acto en Plaza de Mayo en el cual pidieron por una baja de los impuestos y un menor gasto público.

“Esta es nuestra protesta y nuestra propuesta: anímense a pensar un país con menos impuesto; gasten menos; arréglense con lo que tiene o dedíquense a otra cosa”, indicó la proclama leída en Plaza de Mayo firmada por el denominado Grupo Independencia, donde confluyeron productores, asociaciones rurales y organizaciones como Campo+Ciudad, a cargo de la marcha y el acto.

“No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima; no estamos dispuesto a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan”, agregó el documento.

Pasadas las 15, productores de diferentes partes del país -al que se sumaron a habitantes de la ciudad, con cánticos a favor del campo y en contra del Gobierno- ingresaron a la Plaza de Mayo con una veintena de tractores y camionetas, tras realizar una caravana desde el barrio porteño de Nuñez.

En la plaza hubo presencia de referentes de Juntos por el Cambio (JxC), espacio político que convocó a la marcha, como Federico Pinedo, Eduardo Amadeo y Luis Miguel Etchevehere; más temprano, en el inicio de la marcha, estuvieron la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La protesta no contó con la participación de las entidades agropecuarias nacionales que integran la Mesa de Enlace, ya que consideraron al momento “inoportuno”.

La movilización se da en un contexto donde los precios internacionales de los granos se ubican en niveles históricamente altos, en especial en estos últimos meses por la guerra entre Rusia y Ucrania; durante la semana el maíz y la soja en Chicago alcanzaron máximos desde septiembre de 2012.

Asimismo, la Bolsa de Comercio de Rosario vaticinó un crecimiento de las exportaciones de granos y derivados de 8% interanual en 2022, con una facturación récord de alrededor de US$ 41.053 millones, impulsada por el salto en los valores de los commodities agrícolas.

Así, el valor de los despachos aumentarían en US$ 3.004 millones respecto a 2021 y US$ 2.442 millones respecto a la proyección realizada por la entidad en marzo pasado.

No obstante este incremento los derechos de exportación se mantuvieron sin cambios, con la soja tributando 33% y el maíz y el trigo, 12%, mientras que a los subproductos de la oleaginosa, como lo son el aceite y la harina, se les quitó el diferencial por ser productos procesados y alcanzó nuevamente la alícuota del 33%.

Por esto, la portavoz Gabriela Cerruti consideró que se trataba de una marcha política y que tenía que ver con “otros intereses que defender los derechos legítimos del campo, que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina; no hubo suba de retenciones; están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen”.

Por su parte, el ministro de Producción, Matías Kulfas, se manifestó en la misma dirección, al asegurar que el tractorazo lo lleva adelante un sector que es un brazo político de Juntos por el Cambio” y argumentó que “no es el campo, de hecho las principales entidades no quisieron acompañar el reclamo”.

Al respecto, advirtió que “se ve un nivel de virulencia enorme” y agregó: “leía que decían ´devuélvannos nuestro país”. El país no es de ellos, el país es de todos”, sentenció en referencia a un comunicado de la agrupación Campo+Ciudad.

Ante la marcha, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, indicó que la posición de la cartera “es que si hay algún reclamo que tenga que ser atendido lo vamos a atender, pero es importante que se sepa que con las entidades del sector tenemos una relación de trabajo permanente”.

En este sentido, Domínguez subrayó desde Israel, donde se encuentra de visita oficial junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, volvió a reiterar que las “retenciones no se van a aumentar”.

En esta línea, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani, sostuvo que la cartera agropecuaria trabaja “en defensa del productor” y marcó que “necesitamos construir la Argentina del diálogo, la integración, el desarrollo y no de la intransigencia sectorial; resolver problemas, como lo estamos haciendo en un contexto más que difícil, y no fabricarlos ni inventarlos”.

Rodríguez Larreta participó de la marcha del campo

y dijo: “Cuando el campo crece, crece la Argentina”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó de la marcha del campo sobre la av. 9 de Julio que se moviliza hacia la Plaza de Mayo.

En el lugar, dialogó con las personas que se acercaron para manifestarse por una menor presión fiscal, entre otros temas que afectan al sector, y dijo: “El campo tiene una fuerza y una energía impresionante. Contra todo, va, produce, invierte y da trabajo. Lo único que tiene que hacer un gobierno es dejarlo ser. Con eso, el campo crece y cuando el campo crece, crece la Argentina”.