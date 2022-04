Llaman a licitación de tierras para que 50.000 familias puedan acceder a un lote

La Secretaría de Integración Socio Urbana, que depende del ministerio de Desarrollo Social, anunció el llamado a licitación para la compra de tierras privadas con el objeto de adquirir nuevo suelo destinado a brindar soluciones habitacionales a 50.000 familias de barrios populares en distintos puntos del país.

A partir de esta iniciativa, las familias podrán acceder a un lote que les permitirá empezar a “planear un futuro” con el horizonte puesto en la vivienda propia, remarcaron desde la cartera de Desarrollo Social.

“Sabemos lo importante que es para una familia poder planear un futuro teniendo un lotecito donde poder desarrollarse. La casa se empieza de a poco. Hoy lo casi imposible es acceder una tierra y este programa viene a resolver esto”, expresó en diálogo con Télam la titular de la secretaría, Fernanda Miño.

El programa proyecta la entrega de 50.000 lotes con servicios y de calidad en zonas urbanas, periurbanas o rurales cercanas a los centros urbanos con una superficie mínima de una hectárea.

Los lotes sorteados deben presentarse hasta el 15 de junio en un precio estimado en UVIs (Unidad Valor de Vivienda, indicador que se utiliza en el mercado inmobiliario para invertir o tomar créditos) que se mantenga por tres meses.

Además, deben estar en condiciones de ser transferidos por escritura o boleto de compra-venta y no presentar riesgos de inundabilidad, aluvionales, erosión de suelo, tecnológicos o focos de contaminación.

“Como Estado queremos reconocer el derecho e la vivienda y tener la posibilidad de hacerlo de una manera transparente para llegar a los últimos de los últimos, priorizando a quienes menos tienen”, resaltó Miño en la presentación del programa que se realizó esta semana desde la cartera de Desarrollo Social que encabeza Juan Zabaleta.

El programa también busca generar trabajo local en el distrito en el que se lleven a cabo las obras, ya que la idea es no “desarraigar” ni llevar a la familia a establecerse “en medio de la nada”.

Por el contrario, la iniciativa apunta a que la entrega del lote sea cercana al lugar donde ya vive la familia.

“En nuestro país no hay un problema de tierras, el que viaja un poquito lo sabe. Lo que falta es la posibilidad y el acceso. Las ciudades crecen en dos sentidos: los countries y barrios privados, o a través de las ocupaciones, que es la forma que encuentran las familias humildes. Como Estado tenemos que estar ahí presente”, subrayó la funcionaria.

Y añadió que “casi la mitad de los barrios populares están en Buenos Aires”, por lo que se planea trabajar más fuertemente allí, pero sabiendo que “esta situación ocurre en todas las provincias de Argentina”.

“Cuando mis viejos vinieron del Chaco, me hubiera encantado tener la posibilidad de tener un lotecito para edificar nuestra vida. Yo sueño con darle una oportunidad a las familias de tener un pedacito de tierra para vivir dignamente”, completó Miño recordando su propia experiencia de vida.

Las personas humanas o jurídicas que sean titulares de un inmueble tienen tiempo hasta el 15 de junio para ofrecerlo a la venta en el marco de este programa.

Sus propiedades serán evaluadas con la participación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, bajo lineamientos urbanísticos, con el objetivo de adquirir predios para garantizar el derecho a la vivienda.

Los lotes, que serán adquiridos a través del Fondo de Integración Socio Urbana, serán destinados a familias de barrios populares que deban ser relocalizadas por vivir en situaciones de alto riesgo ambiental, sufrir violencia de género o habitar en condiciones de hacinamiento crítico.

Las tierras serán otorgadas luego del loteo y tras llevar adelante las obras de infraestructuras necesarias.

Se espera la compra de macizos mayores a una hectárea, donde entran 30 o 40 lotes, y a partir de esa subdivisión se proyecta construir todo un barrio con los servicios básicos garantizados y que le permita a cada familia contar con una extensión mínima de 250 metros cuadrados y 400 o 450 como máximo.

Entre los objetivos principales del programa se encuentran “promover el acceso a lotes con servicios a familias de sectores populares, reducir las expectativas de incrementos de los precios del suelo, y dar una respuesta rápida y anticipada a la demanda de acceso al suelo”.

El proyecto se lleva adelante a través de tres iniciativas en paralelo: la primera está basada en tierras fiscales de municipios, provincias u organizaciones de la sociedad civil; otra línea consiste en el desarrollo de proyectos de lotes con servicios sobre tierras públicas adquiridas por el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU).

La tercera medida, que dará un paso sustancial con la licitación, apunta a la compra de tierras privadas para su posterior loteo y construcción de infraestructura básica.

Cómo postular un terreno

La propuesta de venta deberá ser enviada en formato digital o por correo postal a las siguientes direcciones: [email protected] Asunto: PROPUESTA DE VENTA DE TIERRAS o al domicilio postal: Hipólito Yrigoyen 440, Piso 8vo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Código Postal 1086.

Finalmente, se informó que la oferta deberá contener la contraprestación pretendida por el oferente, con el compromiso de mantenerla por el plazo de 90 días desde su recepción.

Asimismo, se deberá acompañar toda la documentación respaldatoria de la circunstancia en que se encuentre el oferente respecto del dominio del inmueble, informaron desde la cartera de Desarrollo Social.