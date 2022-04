Mar del Plata también se hizo sentir con su “Tractorazo” en la Plaza San Martín

El tractorazo se convirtió en un masivo acto contra el gobierno nacional

La autoconvocatoria desde las redes sociales a un tractorazo del campo contra el gobierno nacional, tuvo una agenda más amplia, fue un reflejo que volvió a reiterar la foto del último resultado electoral de noviembre de 2021, que se registró prácticamente en todo el país.

En Mar del Plata una vez más el monumento a San Martín en Luro y Mitre y sus calles adyacentes, fueron el epicentro donde los asistentes portando como única identificación la bandera argentina, hicieron oír sus reclamos que excedieron las retenciones al campo.

Con lo cual el volumen que alcanzó, abarcó otros temas como la inflación, la inseguridad, la corrupción y hasta los vacunados vip. Los manifestantes se pronunciaron en orden y sin excesos, salvo las duras calificaciones que tuvieron como objetivo al oficialismo.

Pero se observó un hartazgo generalizado de la gente, que ya ha llegado a un límite de tolerancia por el cual se debe sentir interpelada toda la política tanto oficialista como opositora. Los márgenes se han achicado dramáticamente para casi todos los sectores del país, que sufren no sólo perjuicios económicos, sino de otros órdenes.

No escapan a las consideraciones y expresiones, las malas gestiones municipales que también serán sometidas a las urnas en el 2023, aunque sea la inflación que disminuye el poder adquisitivo y afecta a gran parte de la sociedad. Mensualmente hay un mayor nivel de pobreza, que se refleja en el ritmo inflacionario que está en el orden del 7 %.

El impulso de un nuevo impuesto, denominado como de la renta inesperada, que pareció haber desatado el eje de la protesta no resultó excluyente, sino que las facturas abarcaron todo el abanico, que en mayor o menor medida padecen sectores como la salud y la educación.

El valor de la canasta básica de alimentos y las jubilaciones mínimas con actualizaciones insuficientes, también formaron parte de un menú que se extiende a todo el país sin excepciones, dejaron indudablemente un clima francamente adverso a la política nacional.

Y sobre el Poder Ejecutivo Nacional, sobre llovido mojado, ya que trascienden a diario las disidencias que existen entre los máximos integrantes de la fórmula presidencial.

Las decisiones que se toman cerca de la justicia y ponen en riesgo la autonomía del Poder Judicial de la Nación, no estuvieron ausentes en los reclamos en algunas de las pancartas que portaban los asistentes.

El reclamo que se inició pasadas las 15.00, comenzó a desconcentrarse a partir de las 17.00, sin que se produjeran incidentes, bajo las estrofas del Himno Nacional con las cuales se había iniciado la concentración.