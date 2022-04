Montenegro le abre las puertas a la entrada de UBER a Mar del Plata  

Después de cinco meses en donde la falta de taxis y remises, principalmente durante la noche, lo que es una preocupación y un reclamo de los marplatenses y turistas, con bastadas pruebas en donde al menos una aplicación de transporte, ilegal, ya está funcionando en Mar del Plata, el Intendente Guillermo Montenegro dijo que “puede ser” que se deba habilitar el funcionamiento dichas aplicaciones en la ciudad como las utilizadas por Uber.

En declaraciones a Radio Brisas, Guillermo Montenegro sostuvo: “Yo no me hago el tonto con los problemas, esto me lo plantean los vecinos y me tengo que hacer cargo. Mi preocupación no es Uber, sino resolver el problema de los vecinos y hoy este es uno”.

El pasado 10 de marzo, el Intendente, en una reunión con taxistas, les aseguró que no iba a permitir que UBER llegue a Mar del Plata. En menos de dos meses la postura del Jefe Comunal cambió. Tanto en ese momento como ahora dicha plataforma está funcionando de día y de noche en la ciudad. El municipio lo sabe y nunca hizo nada para impedirlo, mientras decía otra cosa.

En sintonía a esto, hace varios meses la edil Angélica González, de la Coalición Cívica, presentó un proyecto para que cree en el Partido de General Pueyrredon un registro de prestadores de servicio de transporte de pasajeros mediante el uso de plataformas digitales. Al parecer, Montenegro empezó a considerar el proyecto después de haber ninguneado la idea de la edil.

Asimismo, en la nota que dio en la mañana del viernes con la FM local, Montenegro se refirió a la negativa de los taxistas a instalar y pagar un GPS. “Para yo tener en claro necesito información, por eso el gps, que tiene una triple función: cuidar al tachero, cuidar al pasajero y saber cuántos taxis hay en la ciudad. Necesito saber dónde están trabajando, qué horarios están cumpliendo y saber si las licencias que tenemos alcanzan o sobran. El taxi es un servicio público, no es alguien que decide tener un auto para llevar gente. El que no tiene gps al momento de renovar la licencia, se le va a retirar la licencia. Es un servicio público y yo tengo que controlar el servicio público y para controlar necesito información”, concluyó.