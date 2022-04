Sebastián D´Andrea quiere un monitoreo privado para la seguridad del “Parque”

En los últimos días se conoció la ola de robos que sufrieron más de 300 bóvedas del Cementerio Parque Municipal, la noticia y los videos de los destrozos se viralizó rápidamente porque se ve cómo desaparecieron elementos de bronce como manijas y placas tanto de la puerta como de los cajones. Una de las bóvedas profanadas fue la del ex intendente Angel Roig.

Los familiares de los difuntos, cansados de la situación de abandono en el que se encuentra el Cementerio, realizaron formalmente la denuncia penal.

Sebastián D´Andrea es el titular del EMSUR, ente que tiene a su cargo el cuidado y mantenimiento de los dos cementerios municipales que hay en el Partido de General Pueyrredon. En diálogo con “el Retrato…” El funcionario sostuvo: “hago dos o tres consideraciones para hablar del tema, en primer lugar, hace muchos años que se vandaliza el Cementerio. La segunda es que nosotros comenzamos con un plan de reparación que tiene que ver, en su primera etapa con impermeabilizar todas las cubiertas, todos los techos, porque las filtraciones afectan a toda la estructura que está debajo del techo. Ya el año pasado realizamos la primera etapa y eso nos permitió hacer algunas reparaciones por debajo de una de las cubiertas”.

En este sentido, agregó: “En las fotos se ve las partes de las bóvedas o los nichos con deterioro en la infraestructura que tiene que ver con, porque las cubiertas tienen filtración por todos lados, porque hace muchos años que al Cementerio no se le hace nada”.

Asimismo, respecto a la seguridad del Cementerio, D´Andrea sostuvo: “Tenemos agentes municipales durante el horario de atención, tenemos policías porque hay manejo de caja que le pagamos en dicho horario de atención y además está la morgue que fue cedida hace muchos años a la Policía Científica y la policía tiene las 24 horas gente que entra y sale de la morgue”.

Consultado sobre que se haya hecho viral en esta época la situación de inseguridad que sufren las bóvedas, cuando siempre ocurrieron según él, sostuvo: “Se dio a conocer porque es un caso de alguien relevante, pero siempre aclaro que no es algo que pasa todos los días, y de hecho nosotros, cada vez que viene un familiar con algún reclamo, nosotros iniciamos una actuación administrativa, nos presentamos en la comisaría y hacemos la denuncia. Como ahora que, por la bóveda de Roig, estoy yendo a la fiscalía a hacer la presentación. Desde el punto de vista administrativo y legal, hacemos lo que tenemos que hacer”.

En este contexto agregó que hace unas semanas mandaron a relevar tanto el Cementerio Parque como el Cementerio de la Loma para colocar cámaras con monitoreo, entendemos que es la solución para esto. Meter gente ahí, en un predio tan grande no es efectivo. Históricamente la sesión de la Morgue a la Científica comprendía una contraprestación, que ellos ponían un rondín en ambos cementerios. El convenio está vencido, ellos siguen utilizando la morgue, me junto con el superintendente y el Jefe de la Departamental y me dicen que no tienen gente para hacer el rondín, por lo que en breve estarían dejando la morgue”.

Respecto a las cámaras de seguridad, agregó: “no resolvemos pero acotaríamos mucho el esquema de vigilancia. es un predio muy grande, con lo cual en una primera parte las colocaremos en los lugares más críticos, los sectores de nichos, de bóvedas y obviamente la administración donde está el personal nuestro”.

Respecto a si dichas cámaras estarían conectadas al COM, D´Andrea explicó: “yo quiero que haya un monitoreo privado. Esto todavía no lo terminamos de definir, pero tener un monitoreo privado hace que si hay algún movimiento raro se detecte. En el COM hay miles de cámaras de la ciudad y no las están mirando todo el tiempo, si hay algún problema, rastrean que pasó por ahí. Yo lo que quiero es un monitoreo contínuo”.

“Por otro lado, el último presupuesto que teníamos para eso era de 80 mil pesos mensuales nada más. No me alcanza ni para pagar un sueldo”, explicó el funcionario y agregó “estamos tratando de darle a esto una solución real y que se pueda mantener en el tiempo, no queremos que sea algo espasmódico, porque podemos pedirle a la policía un refuerzo, pero la verdad es que con el tiempo sabemos que eso tiende a desaparecer, o aparece otra prioridad y esto deja de ser algo prioritario”, sentenció D’ Andrea.