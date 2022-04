Martín Monita y el ENACOM listos para reclamar ante cortes de los servicios de Internet o Telefonía

“Ante un inconveniente con la telefonía fija, celular, internet y televisión paga o satelital, es el ENACOM el organismo competente para recepcionar los reclamos de los vecinos y así poder acompañarlos en cada trámite”, sostuvo Martín Monita (FOTO), el delegado en Mar del Plata del Ente Nacional de Comunicaciones. La lista de reclamos que llegan a diario hasta sus oficinas van desde el corte del servicio a la falta de remisión de facturas en papel, aumentos indebidos, problemas con la portabilidad, reclamos postales y otros ítems que conforman las denuncias que le acercan los usuarios.

“En los últimos 45 días hemos recibido consultas por falta de servicio de teléfono fijo e internet debido a los reiterados robos de cables de cobre que afectaron particularmente a la zona Norte del Partido de General Pueyrredon, por lo que hemos atendiendo especialmente a cada una de ellas de forma presencial o telefónica para agilizar los procesos”, señaló Monita quien enfatizó “la importancia de realizar los reclamos a través de nuestra delegación o la plataforma TAD (Trámites A Distancia) para elevarlos a los prestadores, hacer valer los derechos de la gente y trabajar juntos para cambiar esa realidad”, agregó el funcionario quien confirmó que “en estos dos años de gestión se han realizado más de 1500 sanciones a empresas, más del doble que en toda la administración anterior y en la mitad del tiempo”.

En Semana Santa, y ante la llegada de turistas y los propios marplatenses recorriendo la ciudad, personal de la delegación ENACOM Mar del Plata recorrió diferentes puntos entregando en mano a peatones, comerciantes y automovilistas un folleto explicativo con el paso a paso para concretar un reclamo. “El objetivo fue salir a la calle a difundir una de las herramientas más potentes que tenemos para hacer valer los derechos de los usuarios. Por eso, entregamos folletos con una explicación detallada de cómo hacer un Trámite A Distancia de manera remota, por teléfono o acercándose a nuestras oficinas en Gascón 2107″, remarcó.

Desde la publicación del decreto 690 firmado por el presidente Alberto Fernández, las comunicaciones TIC se volvieron un servicio esencial, público y en competencia. “Esto quiere decir que fue el propio gobierno nacional en poner en relevancia lo trascendental que significa el estar conectados, ya sea para trabajar, estudiar, hacer un trámite bancario, una consulta médica o entretenerse a través de las pantallas. Por eso, desde ENACOM y para achicar la brecha digital, hemos convocado a las cooperativas TIC que son quienes brindan servicio en donde las grandes empresas no llegan, a que presenten proyectos de conectividad y puedan recibir Aportes No Reembolsables para extender la red de fibra óptica llevando conexiones de calidad a donde hoy no llegan. Este es un proceso que está en marcha, y que así como a principios de año con la presencia del Presidente de ENACOM Claudio Ambrosini, pudimos entregar un subsidio para conectar a vecinos de Batán, Estación Chapadmalal, Gloria de la Peregrina y la Armonía, seguiremos trabajando enfocados en otros barrios con igual situación”, puntualizó.