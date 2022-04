Blanco deberá volver al Concejo para “rendir cuentas” ante la Comisión de Hacienda

El secretario Germán Blanco regresa al Concejo Deliberante. Así lo acordaron los ediles que forman parte de la comisión de Hacienda, presidida por Alejandro Carrancio, en el tratamiento de los expedientes de Rendición de Cuentas de la Administración Central, correspondiente al ejercicio económico del 2021, y la de cada una de los Entes Municipales.

“Para la semana que viene vamos a citar al Secretario de Hacienda, Germán Blanco, para que haga una exposición de manera genérica, no para que hable puntualmente de cada área. Sería importante tener una visión del Ejecutivo sobre cómo evalúa el proceso de Rendición de Cuentas del año pasado. La otra semana ya sí pondremos en tratamiento y discusión los expedientes. Ahora quedarán en comisión”, sostuvo Carrancio.

Por su parte, el edil Horacio Taccone (Acción Marplatense) sostuvo: “a mí la sensación que me dio la larga exposición que hicieron los funcionarios cuando concurrieron a esta comisión para tratar el presupuesto es que muy buena parte del tiempo de la exposición la usaron para contar lo que habían hecho y eso, me parece, que es más propicio para una rendición de cuenta y no para defender un presupuesto”.

En este sentido agregó: “Puede llegar a ser útil convocar a los presidentes de los Entes para cuando vuelvan se puedan abocar más puntualmente y en concreto al motivo de la presencia”.

Los ediles acordaron, decidir “en estos días” si es necesaria o no la presencia de los presidentes de los Entes Municipales en la Comisión de Hacienda. Por lo pronto el próximo miércoles 11.30 los concejales recibirán, una vez más a Blanco.