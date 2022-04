Kreplack dijo que en este momento es recomendable el uso del barbijo

En el marco de la apertura del Congreso Provincial de Salud en Mar del Plata, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, expresó: “Tenemos que poder proponer cada una de las herramientas para que el sistema de salud cumpla con lo que venimos a buscar: garantizar la salud de nuestro pueblo”.

Bajo el lema “Hacia un sistema integrado de salud”, este martes se inició el Congreso Provincial de Salud, el cual ya cuenta con más de 15 mil inscriptos. A su vez, cabe destacar que el evento se desarrollará en simultáneo en tres sedes: el NH Gran Hotel Provincial, el hotel Presidente Perón y el Teatro Auditórium hasta el viernes como así también que del mismo participarán las autoridades sanitarias nacionales, bonaerenses, secretarios y secretarias de Salud de los 135 municipios y equipos sanitarios de toda la provincia.

En este sentido, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, remarcó que es “muy lindo poder reiniciar una vieja costumbre” que tiene la provincia de fomentar el encuentro y la puesta en común de conocimientos de los trabajadores de la salud y recordó que para que se vuelva a desarrollar un congreso hubo que esperar “un tiempo”.

“Primero hubo un gobierno que no lo quiso hacer y después dos años de una pandemia. Este encuentro hoy lo podemos hacer porque nos cuidamos mucho, nos vacunamos y hemos sido protagonistas de una transformación histórica”, señaló Kreplak.

“Si nos hubiésemos encontrado en un contexto de ajuste hubiese sido una jornada de protesta y sin embargo es una jornada científica, de discusión, de producción de un sistema nuevo. Tenemos tres días mas donde participan miles de trabajadores de la salud por la búsqueda de reconstruir el sistema”, destacó.

En este marco, el ministro aseguró que el gobierno de la Provincia tiene como “expectativa transformar para siempre” el sistema de salud y apuntó: “Nosotros venimos a transformar todo lo que sabemos que falta. No vamos a resolver todas las cosas de un día para el otro, no vamos a poder llegar a la meta en un mandato democrático, pero tenemos que iniciar el proceso”.

En función de ello, remarcó la importancia que tienen los residentes del sistema de salud, quienes fueron los protagonistas de esta primera jornada del Congreso, en tanto consideró que “su función no es de ninguna manera tapar agujeros del sistema, son la piedra fundamental de la transformación”.

Por otra parte, el ministro consideró: “No podemos tener un sistema de salud que no tenga como eje central la empatía, el amor, la vocación de hacer que aquel que viene con un problema encuentre en nosotros, si no es la cura, al menos la contención, el acompañamiento y la búsqueda de algo mejor” a la vez que llamó a erradicar la violencia en las instituciones, la cual generan “una tendencia enorme al rechazo, a la expulsión de aquel que más necesita”.

“Recogemos todas las banderas que había antes sobre la necesidad de transformar el sistema de salud para garantizar la salud de nuestro pueblo, pero hoy tenemos que transformarlo en algo institucional”, agregó.

Seguidamente, se refirió al presente epidemiológico y al debate que existe en torno al uso del barbijo, en relación a lo cual recomendó su uso porque “hay perspectiva de coronavirus por delante” y consideró: “Yo no diría que se va a abandonar pronto, por ahí yo si me tengo que subir a un tren cargado de gente me sentiría más seguro. Lo que sí puedo decir es que en este momento es recomendable el uso del barbijo. Hay muchas enfermedades respiratorias, todavía hay perspectiva de más coronavirus por delante así que hay que seguir recomendando el uso”.

A su vez, indicó que el momento que se vive está atravesado por una “interesante” baja en los contagios que equipara niveles previos a la irrupción de la variante Ómicron, “con la diferencia de que la cobertura de la vacunación desde diciembre del año pasado hasta ahora es muy superior, con más de 95% de la población bonaerense que ha iniciado su esquema de vacunación”.

A su vez, adelantó: “Estos días hemos comenzado con el segundo refuerzo, hemos comenzado libre para los mayores de 50 años y los trabajadores de la salud, seguridad y educación y esto tiene que ver con las mutaciones del virus” y comentó que “probablemente en las próximas semanas se incluirá en estos refuerzos de la vacuna a personas entre 12 y 49 años con enfermedades de riesgo”.

En ese sentido, al recordar el inicio de la aplicación del segundo refuerzo de la vacuna contra la covid-19, destacó que “la noticia positiva es que hasta ahora todas las variaciones del virus, aunque lo hacen mas contagioso, siguen siendo sensibles a las defensas producidas por las vacunas, simplemente necesitan una dosis más. No es necesario cambiar la vacuna, no son ineficaces”.

El funcionario provincial agregó que “lo que nos depare el futuro será posiblemente el aumento de algunos casos, seguir vacunándonos, cuidándonos y seguramente no volveremos a vivir lo que vivimos en el 2020 y 2021″.

Por último, el ministro reconoció que el sistema tiene “como principal problema estar fragmentado”, por lo que instó a los que asistieron al Congreso a “buscar las formas para tener un sistema integrado de salud” y reconoció: “Tiene que surgir desde nosotros y nosotros tenemos que poder proponer cada una de las herramientas para que el sistema de salud cumpla con lo que venimos a buscar: garantizar la salud de nuestro pueblo”.

Así, para finalizar, el funcionario dijo estar “muy contento”, porque en este Congreso bonaerense hay hoy 1.600 médicos residentes participando y mañana se completará con el resto de sus participantes que llegan desde los 135 municipios de toda la provincia, con sus trabajos científicos y mesas temáticas.

Los encuentros se inician con desayunos de trabajo de 8 a 9.30; ejes temáticos de 10 a 12.30, feria de salud de 10 a 17, presentación de trabajos científicos y relatos de experiencias de 14 a 17 y conferencias plenarias de 17.30 a 19.

El eje temático de éste primer día se tituló “Jornada de residentes. Formación y construcción del sistema integrado de salud” mientras que el miércoles se abordarán los “Modelos integrados de cuidado en salud. Pensando desde las personas y las comunidades”; el jueves se abordará la “Transformación de las instituciones para el cuidado integral” y el viernes, en tanto, las “Políticas Sanitarias para la integración y la equidad”.

Asimismo, cabe destacar que se expondrán más de 1.200 relatos de experiencias en salud, más de 200 trabajos científicos y más de 165 fotografías creados por los propios trabajadores de la salud, quienes estarán presentes en los espacios de exhibición, desde las 14 hasta las 17.

Durante el congreso habrá, también, espacio para el movimiento cultural de la salud, con actividades que se realizarán en simultáneo a todo el programa del encuentro y, por la noche, con peñas previstas en distintos puntos de Mar del Plata. Los protagonistas serán los propios trabajadores de la salud bonaerense, que se expresarán desde el arte y la cultura.

Los interesados pueden seguir las novedades del Congreso de Salud Provincial en redes sociales, a través de la cuentas _cosapro en Twitter e Instagram y Consejo de Salud Provincial en Facebook.