Martínez: “La actitud de la Corte Suprema es de una enorme gravedad institucional”

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, calificó este martes de una “gravedad institucional enorme” la decisión de la Corte Suprema de Justicia de asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura y lamentó que el máximo tribunal no haya “atendido el pedido de solicitar más tiempo para tratar la reforma” aprobada por el Senado.

“La justicia no tiene ninguna capacidad de legislar, está incurriendo en facultades legislativas y eso va en contra de la Constitución”, aseguró Martínez en declaraciones a El Destape Radio, al afirmar que iniciará un proceso de consultas en la Cámara baja con los diferentes bloques para tratar el proyecto aprobado por el Senado.

No obstante, el legislador sostuvo que trabajará en la cámara baja “para buscar los consensos necesarios para poder aprobar la ley del Senado” y consideró que “todo lo que pasó el lunes fue de una enorme gravedad institucional”.

“Hay hechos que se dan de bruces con cuestiones jurídicas muy básicas especialmente la vinculada a la asunción de funciones legislativas que están expresamente prohibidas para la Justicia”, afirmó Martínez.

En ese sentido, el legislador añadió: “Me quedé con el sabor amargo de no conseguir un tiempo más razonable para tratar y conseguir una ley”, al recordar que “la Corte tardó 1577 días y a nosotros no nos dieron treinta días más para legislar, me parece un desatino”.

“Lamentablemente se viene configurando hace tiempo un escenario muy fuerte de aislamiento del Poder Judicial respecto del resto de los poderes. No es nuevo y se ha profundizado en el último tiempo. Está claro que hay severas dificultades de diálogo entre los poderes”, aseveró el legislador nacional.

En diciembre pasado, el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley que en 2006 -durante la presidencia de Néstor Kirchner- redujo de 20 a 13 la cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura.

El lunes, y al vencerse el plazo otorgado por la propia Corte para que el Congreso votara una nueva reforma acorde a esos principios, el máximo tribunal resolvió que su titular, Horacio Rosatti iniciara su actuación como presidente del Consejo y siga con el nombramiento de los demás consejeros.