 “Chocolate amargo” sube a escena en el Teatro Payró

El domingo 17 de abril a las 19 se presentará “Chocolate amargo” bajo la dirección de Hugo Kogan y la interpretación de Maite Oliver. La obra, recomendada por la Red de escena iberoamericana de Teatro, subirá a escena en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes y forma parte de las actividades organizadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

“Chocolate amargo”, de Teresa Deubaldo, es un drama humano que nos muestra una realidad que muchas veces no queremos ver. Una niña, encerrada en un cuerpo adolescente, expone ante nosotros con cruda inocencia el mundo que le ha tocado habitar. A través de las imágenes que levanta en su aparente incoherencia, se va armando lentamente el puzzle de una vida signada por la fatalidad. A medida que avanza el drama, vamos descubriendo la violencia ejercida por su padre, sobre la niña y también sobre su madre. El personaje no juzga. No es totalmente consciente de la brutal situación por la que ha transitado. Con su acción final, termina con la abyección en la que ha estado sumergida.

La obra de la dramaturga uruguaya Teresa Deubaldo es interpretada por Maite Oliver.

Nueva presentación de “Los locos del radioteatro”

La obra “Los muchachos de antes no usaban arsénico” marcará una nueva presentación del tradicional ciclo de radioteatro. Será con entrada gratuita.

Este domingo 17 de abril a las 20 hs regresan “Los locos del radioteatro”. En esta oportunidad presentarán “Los muchachos de antes no usaban arsénico” de Gius y José Martínez Suárez. La función gratuita tendrá lugar en la sala Jorge Laureti del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes, ubicada en el Centro Comercial del Puerto y forma parte de la programación organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La puesta contará con la participación de un elenco marplatense bajo la dirección general de Emilio Comte.