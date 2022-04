Adrián Alasino: La decisión adoptada sobre usar o no barbijo, fue únicamente política

La falta de información, la falta de testeos, los números inexactos sobre la cantidad de vacunas aplicada a marplatenses, y la nueva medida del Gobierno sobre el uso del barbijo crean en el inconsciente colectivo que la pandemia ya es pasado. En diálogo con “el Retrato…”, el médico y Profesor y Director Escuela Superior de Medicina UNMDP, Adrián Alasino, sostuvo: “ Todavía, claramente la pandemia no terminó. Lo que nos da la vacuna es una posibilidad de reducir muchos los riesgos, pero todavía tiene un final incierto, por eso ni la OMS se atrevió a decir que la pandemia terminó”

En relación al uso del barbijo, Alasino dijo: “Hay opiniones desde distintas ópticas, por un lado, académicamente si fuera por Covid, en este momento teniendo la situación que tenemos, los porcentajes y demás, no tenemos ninguna evidencia científica de que el barbijo nos esté protegiendo en este momento, porque no hay circulación de virus. Dicho esto, también digo que la política metió la cola en el uso del barbijo. Mi opinión es que la opcionalidad lo que tiene de malo es que se podría haber aprovechado, entrando en el invierno, para que la sociedad incorpore este hábito por si tiene otras enfermedades respiratorias transmisibles y contagiosas. Lo que dice la historia es que es muy difícil en nuestra cultura incorporar un hábito nuevo, como si lo hacen otras culturas como los asiáticos que son el ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿Nuestra sociedad actual está en condiciones de incorporar este nuevo hábito tan sano y saludable? la respuesta es no, a pesar de los 2 años de la pandemia, porque al ser una opción, hizo que la mayoría de la gente ya no lo use”.

“La interpretación que hago es que la decisión de usar o no barbijo, fue únicamente política. Sería bueno que el hábito quede al menos para las infecciones respiratorias y no como prevención de Covid. También depende a donde se vaya, donde la vacunación es baja hay que usar el barbijo. En la Universidad, por ejemplo, está chequeado que el 95% de la gente tiene completo el esquema de vacunación, entonces, para el covid no tendría sentido, pero si hay infección respiratoria sí”, dijo Alasino y reiteró: “Nos cuesta mucho incorporar hábitos, y sí una gran parte de la sociedad logró incorporarlo, deberíamos tratar que en determinadas circunstancias promover el uso, o conservar el hábito”.

En relación a la falta de datos respecto a la cantidad de personas contagiadas de Covid, por la falta de testeos, Alasino dijo: “Es muy difícil. Todos los días salen informes con cantidad de contagiados en Mar del Plata o la Provincia. En nuestra ciudad en uno de los últimos reportes dice que hay muy pocos casos activos, pero no podemos confirmar que son los únicos , porque ya no hay un control. En este momento sabemos únicamente que la circulación es baja, por como están las clínicas, las guardias, los hospitales”, sostuvo Alasino. En este sentido agregó que no se puede hacer una proyección, porque se quitaron todas las posibilidades de tener números y datos.

Finalmente, Alasino sostuvo: “Leo mucho lo que se publica en el mundo, hay coincidencia en los expertos mundiales que dicen que habrá más rebrotes, con un impacto totalmente diferente porque la vacunación bajó el grado de mortalidad, que era del 3%, es decir 3 personas cada 100 se podían morir, eso con la vacunación bajó a 0.2%, lo que quiere decir que la vacunación es buena para prevenir y reducir el porcentaje de mortalidad, pero lo que no sabes es cómo se va a comportar la variante la inequidad entre los paises, si hay como dicen los expertos posibilidades que haya nuevas olas. Todo está dicho que en nuestro país, en este momento, si hubiera parecido una variante similar, la posibilidad que provoque daños grandes es muy baja. Lo que no es igual en todos los países, en América Latina hay países con muy pocas vacunas y pocos datos, por ejemplo, Perú, Bolivia, toda América Central menos Costa Rica”.