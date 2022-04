Zona Rojas: ¿Cuál es la razón de tanto “peso” para que no hagan algo?

La inoperancia política, la falta de interés o incluso la complicidad, generalmente producen que los temas que ocuparon la agenda local, queden en el olvido. Tal cual está pasando con las zonas rojas de la ciudad que hace un año eran tapa indiscutible de los medios de comunicación por la acción de los vecinos que viven en las manzanas ubicadas entre las avenidas Luro, Champagnat, Jara, y las calles San Martín y 25 de Mayo.

A la espera de una ordenanza que regule la prostitución, después de la Audiencia Pública, que como era de preverse no modificó nada, los vecinos de dicha zona aún conviven con la prostitución y ell narcomenudeo diariamente. “Está más tranquilo que hace un tiempo atrás”, aseguró Francisco Lobadino, un vecino de la zona, pero agrega “ahora solamente todo sucede en la calle Malvinas y Juncal”. Esos vecinos, claramente conviven aún con el problema mientras los actores políticos, que se mostraron tan preocupados frente a las cámaras y los micrófonos, una vez más, miran para otro lado.

“La problemática sigue estando, todavía no se aprobó la ordenanza. Estamos aún a la espera de eso, que se muevan todas las fichas para que se pueda concretar”, agregó Lobadino. “Creo que lo que hicimos los vecinos organizados molestaba y mucho y por eso creo que el tema ahora se trasladó, lamentablemente, a la zona de la vieja Terminal. Creo que ese fue el motivo clave” agregó el vecino referente.

En relación a la falta de soluciones y de proactividad al respecto, Lobadino dijo: “Siguen conservando la misma idea que se solucione el tema de forma integral, pero la verdad es que eso lleva muchísimo tiempo. Las instituciones de los Derechos Humanos siguen sosteniendo que la relocalización no es una solución, por eso es que es tan difícil avanzar. Pero mientras tanto, acá el problema sigue estando, no hay soluciones para los vecinos, lo quieren resolver así y de rebote que sea algo bueno para los vecinos. Y no debe ser así”.

“Con la relocalización le va a dar mejores condiciones, hasta que se le dé una solución a esta gente. Mejorar las condiciones, en principio, y después hay trabajos diferentes a hacer, la Justicia tiene que resolver el tema de la trata y la venta de drogas; pero en principio debe haber una solución política. Todo lo que se logró fue por los vecinos. Ideas y proyectos si, pero nada concreto”.

“Durante el Operativo Sol hubo movimientos en la zona, funcionó un poco, pero la verdad es que concretamente hoy en día, si toda esta gente vuelve al barrio va a ser igual que antes. No hay ninguna disposición que diga que no pueden estar en las veredas de nuestras casas. Lo que está viviendo la zona de la vieja terminal es lo mismo que vivimos nosotros, y es horrible, eso ya lo sabemos”, aseguró el vecino.

Finalmente, Lobadino sostuvo que la idea de los vecinos es seguir movilizándose y sumarse al reclamo de los vecinos de la vieja terminal. “Cada vez vamos a tener mayor fuerza” y agregó que los actores políticos locales después de la Audiencia Pública desaparecieron. “Ya estamos en la altura que no puede haber más conversaciones, ni reuniones, sino directamente soluciones concretas”, sentenció.