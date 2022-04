Protesta piquetera por trabajo y comida provocó caos en la zona céntrica

Una vez más las organizaciones sociales del Partido de General Pueyrredon se unieron a la nueva jornada nacional de protesta del Frente Piquetero. En este caso, se manifestaron desde las 10 en la Plaza Rocha, ubicada en Luro y 14 de Julio, y marcharon hacia el Municipio, por Avenida Luro.

El reclamo continúa siendo el mismo, más trabajo genuino para las cooperativas, incremento en las asignaciones sociales, mayor asistencia alimentaria para los sectores más vulnerables. Cabe recordar que hace 12 días, las mismas organizaciones sociales realizaron un acampe de 48 horas, replicando el pedido a nivel nacional.

Amalia Carabajal, referente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Mar del Plata, en diálogo con la prensa, dijo que la protesta es por las declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, “que dijo que no habrá más planes de Potenciar Trabajo, ni tampoco a trabajo digno“. Además, sostuvo que los alimentos que da el Gobierno, “son de muy mala calidad. Nos dan sémola, polenta, arveja partida, puré de tomate, fideos y muy poca harina ni leche. Son alimentos que no sirven para la canasta básica. Queremos trabajo para no estar comiendo en los comedores”.