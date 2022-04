Consejera escolar Mónica Lence: “Lo único que nos mueve es la vocación de servicio”

Mónica Lence es una de las consejeras escolares de Juntos que día y noche trabaja con una sola misión: mejorar la calidad educativa en el distrito General Pueyrredon. Bajo dicha premisa, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “lo único que nos mueve es la vocación de servicio”.

Respecto al trabajo que están realizando desde diciembre a hoy, destacó el trabajo mancomunado que se está haciendo con el Ejecutivo Municipal. “Tuvimos una apertura de todas las áreas municipales y estamos muy conformes con eso. Primero hicimos un cronograma de escuelas, visitamos varias durante todas las semanas, los viernes vamos a escuelas especiales. Nos conectamos con Marcos de Discapacidad, Selena Marinelli la directora de empleo, y con Cristian Beneito que está en Desarrollo Social. De esas charlas, comenzamos a pensar cómo articular mejor, Vilma Baragiola es una para muy importante en la mesa de trabajo que hicimos, junto a el EMSUR y las distintas áreas Municipales”, contó Lence.

Entre los proyectos, la funcionaria dijo que, junto a Sebastián D’ Andrea, titular del EMSUR comenzarán a brindar el curso “Prevenir”. “Se trata de capacitaciones que dan los empleados del Ente, para capacitar a los alumnos en medio ambiente, en diferentes ramas en la temática. Acercaremos este programa a las Escuelas Especiales. Antes habíamos combinado, con el área de Producción de Economía del Conocimiento, nos ofrecieron un programa parecido, que se llama “Despertar Vocación” que es para acercar a las escuelas provinciales todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, con capacitadores. Conversamos con Jefatura y vamos elevar una muestra para que los alumnos puedan capacitarse”.

Asimismo, aseguró que en las escuelas que visitan diariamente tienen una aceptación “increíble”. “Nos reciben bien, tomamos los requerimientos que podemos solucionar desde el Consejo Escolar y los seguimos. Estamos trabajando en eso”, y anunció que en los próximos días se lanzará un nuevo programa del estilo.

“El Estado provincial se hace presente en la ciudad más para los consejeros del Frente de Todos que para el resto. Nosotros estamos en minoría y eso dificulta el trabajo, porque si no estamos de acuerdo en algo, se vota igual y sale lo que ellos quieren. Nos cuesta bastante ponernos de acuerdo, principalmente en dónde destinar recursos. Pero lo vamos logrando, con consenso. Más allá de las diferencias políticas, a todos los Consejeros escolares nos importa cómo están las escuelas, después cada uno tiene sus manías, su ideología, su forma de actuar, pero hay un interés genuino. Lo demás es parte de la política más grande, y nosotros debemos estar para las escuelas, no podemos estar con esa mirada“.

En relación a las situaciones edilicias de las escuelas provinciales, Lence dijo: “son complejas, porque vienen desde hace mucho tiempo. La sociedad está cansada, lo notamos. Hay situaciones las que no podemos dar respuesta, muchas necesitan un nuevo edificio, una de ellas es la N°515, estamos buscando todos edificios para alquilar. Nosotros siempre proponemos la compra de los inmuebles, porque eso solucionaría los problemas de fondo, pero nos autorizan alquileres nada más. Muchas escuelas están con problemas estructurales, y lamentablemente nosotros siempre estamos tapando baches, porque nunca hay decisiones de fondo. Ahora viene el tema del encendido de calderas y calefactores y es una época compleja”.

Finalmente aseguró que hay muchas escuelas en dónde faltan auxiliares. “Las escuelas no tienen clases, porque no tienen auxiliares. Estamos teniendo dificultades por la corte de clases por este tema, para el distrito decían que se requerían 800 puestos de trabajo, desde el Consejo de pidieron 200 y se destinaron a General Pueyrredon 40 nada más. Hoy autorizaron 15 más. El reclamo por el corte de clases por la falta de auxiliares, los tenemos todos los días. Tenemos una cadena burocrática que seguir, todas las decisiones que se toman acá, están atadas a las de La Plata. Es muy difícil porque nunca alcanza, tenemos un circuito educativo muy grande y somos 10 consejeros sin gente, sin asesores, tenemos empleados administrativos que muchos trabajan y otros no. Estamos solos, pero nos gusta. Para mí para ser consejero escolar tenés que tener, sobre todas las cosas vocación de servicio, sin eso el Consejo Escolar no le sirve a nadie nadie, porque es un puesto muy ingrato, nos tiene en cuenta, tenemos que poner la cara en todas las cuestiones dónde la gente está enojada, hacemos todas las tareas administrativas, hasta repartimos los bidones en más escuelas y la dieta es de 50 mil pesos. Lo único que nos mueve es la vocación de servicio, no hay otra cosa, le estamos poniendo toda la onda y haciendo todo lo posible”, sentenció.