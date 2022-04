Vito Amalfitano denuncio que Guillermo Montenegro ya aumento el boleto más de 300%

“Montenegro ya aumentó más de 300% el boleto y el servicio sigue siendo un desastre” manifestó el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, tras conocerse la suba tarifaria que implementará el intendente a pedido de los empresarios del transporte público de pasajeros.

“El intendente Guillermo Montenegro es más rápido para aumentar el boleto que lo tarda el colectivo en llegar a una parada”, graficó el concejal del Frente de Todos Vito Amalfitano ante la suba tarifaria implementada por el jefe comunal a pedido de los empresarios del transporte público de pasajeros a partir del 5 de mayo.

“Los vecinos de Mar del Plata – Batán no pueden resistir otro golpe al bolsillo, pero tras las facultades que el Concejo Deliberante le delegó por el voto mayoritario de sus concejales, el intendente va mucho más rápido en el aumento del colectivo que cualquier frecuencia que padecemos los usuarios”, agregó.

El jefe comunal anunció la suba del boleto plano a $ 74,38, pero en otras zonas de la ciudad, las subas llegan a $118. “Montenegro sólo informa una parte de la suba del boleto y sigue ignorando al resto de las y los marplatenses y batanenses”, manifestó.

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos señalaron que diariamente reciben denuncias con respecto a las pésimas prestaciones del servicio “dejando en evidencia la falta de controles mínimos para un transporte digno”.

En ese sentido, Amalfitano ejemplificó: ”Este lunes, primer día hábil de la semana para la gran mayoría de la comunidad, no funcionó la aplicación ‘Cuándo llega’. El colectivo no llega, los horarios no se cumplen, las condiciones de higiene o sanidad son pésimas y no existen medidas del Municipio para revertirlo”.

Por otra parte, el edil desestimó la argumentación del Ejecutivo para aplicar el incremento tarifario. Al respecto dijo que “Montenegro se compromete a gestionar ante Nación y Provincia para que destinen mayores subsidios a General Pueyrredon, pero eso ya está en marcha. Sin embargo, el presupuesto nacional contempla $28mil millones para subsidios en el transporte del interior, pero Cambiemos lo votó en contra. ¿Entonces el intendente no habla con su socio político de CABA, Horacio Rodríguez Larreta para que tengamos una mayor equidad y deje de negarse a que se equipare Capital con nosotros?”, cuestionó.

Desde la bancada del Frente de Todos reiteraron que “desde que comenzó la gestión de Montenegro el boleto de colectivo aumentó más del 300% y más del 1000% si tomamos los seis años de la gestión Cambiemos. Son números escandalosos”.