Concejo: Por mayoría se aprobó el aumento del 45% de las tasas municipales

El aumento de tasas ya es un hecho. Después de una hora y media de espera, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes trató el Presupuesto 2022 junto a las ordenanzas Fiscal e impositiva, en donde se determina, entre varias cosas, cuánto será el aumento de tasas municipales para el corriente año.

En este sentido, cada espacio político expuso, en voz de sus presidentes de Bloque, su postura sobre el aumento de tasas en un 45%, que finalmente se aprobó por mayoría, con los votos negativos de los Bloques Crear Juntos y Frente de Todos.

Los Mayores contribuyentes, participaron de manera online, y el resultado de su votación fue 12 a favor y 12 en contra.

El primer edil en hacer uso de la palabra, antes de la votación, fue el edil oficialista, Agustín Neme quien aseguró: “El Ejecutivo municipal durante el 2021, tomó un decisión importante, de actualizar las tasas en un 24% fuimos el municipio de toda la Provincia de Buenos Aires que menos actualizó tasas, y ese 24% toma mayor relevancia si entendemos que el 2021 nuestro país tuvo una inflación acumulada del 51%. Entendemos que esta actualización propuesta del 45% para ese año, con el enorme esfuerzo que se hizo en el 2021, tiene que ver con la decisión del Intendente, de ponerse al lado de los vecinos y generar las mejores herramientas para llevar adelante los objetivos propuestos. Esta ordenanza manifiesta este hilo conductor que el intendente Guillermo Montenegro y su equipo de Gobierno vienen tomando para lograr, de una vez por todas, un Municipio ágil”, sostuvo el concejal del PRO.

Por su turno, el concejal del bloque Crear Juntos, Alejandro Carrancio, hizo un repaso de todos los aumentos que están sufriendo los vecinos del Partido de General Pueyrredon, “para los que nos gusta twitter, podremos decir #SemanadelAumento. Desde nuestra banca, donde representamos a un partido vecinal y somos propositivos, y por eso planteamos modificaciones que podrían ser buenas, algunas menores fueron aceptadas, las que creíamos más importante no tuvieron esa suerte y no fueron tomadas en cuenta. Entendemos que el aumento es muy alto para la capacidad contributiva que tienen nuestros vecinos” sostuvo el edil y agregó: “Desde que está esta gestión, es un aumento del 179%, es un aumento fuerte el que vienen pagando nuestros vecinos que son la variable de ajuste. Acá lo que se hace es un excel, se pone un numerito de ajuste para que las cuentas cierren y siempre lo que se castiga es el bolsillo de los contribuyentes, no se busca otra manera de generar recursos, que las hay”.

Por su parte, el edil Horacio Taccone de Acción Marplatenses, sostuvo: “¿porque nosotros pensamos que no va a arrojar buenas conclusiones hace un análisis minucioso de las cuestiones presupuestarias? Porque como dije, lamentablemente, los últimos dos Gobiernos han pulverizado la unidad de medida por excelencia con la cual se analiza toda cuestión presupuestaria, que es la moneda. La inflación exorbitante que nos dejó Macri, que no la comenzó el, no fue controlada por el Presidente Alberto Fernandez, entonces ¿qué sentido tiene decir si 10, 20 o 50 es mucho o poco, cuando no sabemos cuánto van a significar el mes que viene?” dijo el edil y agregó: “Acción Marplatense decidió celebrar un acuerdo con el Gobierno, en virtud del cual se van a poder realizar obras que creemos que son fundamentales para la ciudad y que nunca debieron ser olvidadas. Obras importantes, realmente, para la ciudad. Ahora bien, también pensamos que es momento de dejar de hablar y poner manos a las obras, tenemos que pasar de las palabras firmadas por el Intendente, a los hechos, por hecho pedimos que lo firmado tenga principio de ejecución ahora. Queremos que se constituyan los consejos de los vecinos que son los que monitoreen las obras acordadas, queremos que se haga ahora”.

En este sentido agregó que para su Bloque es mejor que haya un presupuesto que no lo haya “y por eso lo vamos a acompañar, lo mismo para la fiscal e impositiva. La llama ley madre al presupuesto, a mi me gusta llamarla vehículo, pensamos que es un vehículo que tiene el Gobierno Municipal para realizar una serie de acciones y obras que hagan que los vecinos vivan mejor. Acción Marplatense le dio este vehículo al Intendente el año pasado, y este año se lo volvemos a dar, pero lo que le pedimos al Intendente es que por favor deje de usar este vehículo a gas y lo pase a nafta, dejemos de hacer pases laterales con la pelota, dejemos de ir para atrás, empecemos a avanzar y a patear el arco, para que los marplatenses a ganar el partido que nosotros creemos que lamentablemente estamos perdiendo”.

Por su parte, la edil Virginia Sívori, del Frente de Todos, sostuvo: “el presupuesto es una de las herramientas más importantes que tiene un Intendente para establecer algunas medidas de Gobierno. Estamos en el séptimo proyecto de Fiscal impositiva del Gobierno de la ciudad, y estamos analizando el tercero de Montenegro, y una vez más llegamos al mismo título y resultado que es que se están presentando aumento sin un criterio progresivo, que promueva equidad, que arregle lo que está mal, y otra vez se pierde una oportunidad. Me parece importante aclarar que además, estamos frente a una Fiscal e Impositiva, que muestra aumentos pero, que el Intendente, en una de las tasas más comunes para los contribuyentes que es la Servicios Urbanos ya envío el aumento, ya está cobrando el aumento del 45%. Algo que dijimos que nos parecía que no era lo correcto. Estamos tratando esto abril y eso también es decisión del Gobierno por haber enviado tarde el presupuesto y las ordenanzas al Concejo Deliberante”.

“El Intendente transformó la tasa de Servicios urbanos, habló que era una tasa injusta, el secretario de hacienda dijo lo mismo. Montenegro no sólo no cambió la tasas de servicios urbanos en su formulación, sino que además, le sigue cargando aumento, entonces si alguien aumenta algo que asume que es injusto, lo que crece es la injusticia, la distorsión. Entonces entiendo que el oficialismo intenta hablar de dos años, como una estrategia, subestimando a los contribuyentes, este aumento sería el tercero, ¿porque hablan de dos? y con este aumento estaríamos llegando a 179% acumulado de una tasa que el Intendente Montenegro reconoció que está mal. Igualmente, no es lo único que hicieron, encontramos una metodología, que es aumentar las cosas que están mal. El aumento del boleto, es lo que más simboliza como algo puede estar mal hace tanto tiempo en la ciudad y seguir aumentando sin modificar el servicio. Multiplicaron por cuatro, es un 300% acumulado del incremento del boleto. Es aumentar las cosas para que nadie cambie”, sentenció.