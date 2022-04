María Galindo presenta “Feminismo Bastardo” en el Auditorium

La escritora, activista y referente latinoamericana llegará a Mar del Plata en su visita a la Argentina. El encuentro será con entrada libre y gratuita, como parte de la programación de Semana Santa organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En su visita a la Argentina María Galindo llega a Mar del Plata para presentar su nuevo libro “Feminismo Bastardo”. Será con entrada libre y gratuita el sábado 16 de abril a las 17.00 en el Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes integrando la programación de las actividades en Semana Santa organizadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La activista y teórica feminista María Galindo, integrante del colectivo Mujeres Creando de Bolivia, llega a Argentina para presentar su nuevo libro “Feminismo Bastardo”, el tercer título que la autora edita junto a cooperativa lavaca.

“Feminismo Bastardo” cuenta con seis capítulos y un exquisito prólogo de Paul B. Preciado que repasa la increíble biografía de Maria Galindo, las condiciones, formas y sitios en los cuales parió su nueva tesis: la violación a la india como génesis de la poscolonización, y no el mestizaje, para hablar del bastardismo como herencia, saber y desobediencia.

“¿Desde dónde estoy hablando yo? Gorda, lesbiana, terca y feminista. Boliviana, el culo del cono sur. Hablo desde fuera de la academia porque me botaron, porque me vomitaron, porque me humillaron, pero no me traumaron, para nada. Quiero dejar claro que se puede construir pensamiento político, pensamiento teórico fuera de la academia. Es mentira que la academia monopoliza la producción de pensamiento. En el mundo del arte soy una impostora. Me presento como una agitadora callejera, como desempleada crónica, como cocinera”, señala María Galindo.

“Mientras todos seguíamos los ritmos académicos norteamericanos y nos volvíamos queer cuando teníamos que ser queer, hablábamos de performatividad y cambiábamos la palabra sexo por género cuano había que cambiar la palabra sexo por género, Maria Galindo, ajena a las modas académicas, imaginaba como referente un feminismo que todavía no existía y al hacerlo, inventaba el feminismo del siglo XXI“, dijo Paul B. Preciado.