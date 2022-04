Proponen que el pliego de transporte incluya la utilización de energías alternativas 

El Partido Socialista manifestó su preocupación sobre la falta de políticas concretas y acciones de gobierno local necesarias en relación a las causas y efectos del cambio climático en nuestra región. Por tal motivo, desde el Socialismo proponen que el nuevo pliego de transporte incluya la utilización de energías alternativas para los colectivos de la ciudad. Esto se suma a las diversas propuestas en favor del medioambiente ya presentadas, como el reclamo contra las petroleras y la implementación de bicisendas.

Esto surge a raíz de un informe publicado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se anticipa que se deberá limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados para el año 2030, a los fines de evitar una catástrofe climática irreversible para nuestro planeta.

“En cuanto a la realidad de Mar del Plata, hemos tenido pequeños avances en materia ambiental; la adhesión a la Red de Municipios Contra el Cambio Climático es uno de ellos, pero con esto solo no alcanza. Como dice la ONU, gran parte del problema se radica en las emisiones de gases de las ciudades. Por eso, debemos tener, rápidamente, un plan de acción consensuado con todos los sectores de la ciudad: académicos, sociales y económicos, para que podamos ser una ciudad carbono neutral, es decir, que absorbe la misma cantidad de gases que produce”, sostuvo Pablo Zelaya Blanco, Secretario General del Partido Socialista.

Además, afirmó: “Mientras la comunidad científica nos llama a minimizar las emisiones de carbono, en Mar del Plata seguimos debatiendo la posibilidad de poner en marcha un negocio de exploración y producción de petróleo y gas, que representa una de las principales fuentes de emisiones causantes del cambio climático. Las propuestas de exploración y explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino son trampas de corto plazo que no tienen en cuenta los costos económicos, sociales y ambientales a los que se podría exponer a las generaciones presentes y futuras. Invertir en la exploración petrolera offshore es invertir en un sistema energético que resultará cada vez más obsoleto”.

Dentro del mismo informe, el IPCC resaltó la necesidad de replantearse cómo funcionan las ciudades y otras áreas urbanas. “Es necesario generar acciones desde el Estado municipal en relación a las causas y efectos del cambio climático en nuestra región, ya que como dice la ONU gran parte del problema se radica en las emisiones de gases de los ejidos urbanos. Una opción clara es repensar la dinámica de funcionamiento de nuestra ciudad, buscando nuevas formas de volverla más compacta y transitable; para eso es fundamental volver la mirada sobre el transporte urbano. Debemos promover un transporte público más organizado, así como también un tránsito ordenado y el uso de distintas formas de movilidad activa. Un elemento clave para esto es la bicicleta: un modo de transporte que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud. Promover su uso viene de la mano de la necesidad de construir la infraestructura necesaria para garantizar seguridad y comodidad a sus usuarios y usuarias, por eso seguimos buscando opciones para la construcción de bicisendas. También consideramos fundamental que el nuevo pliego de transporte incluya la utilización de energías alternativas para los colectivos de la ciudad”, declaró Zelaya Blanco.

Para cerrar el Secretario General del Partido Socialista manifestó: “Tenemos la posibilidad y la necesidad de generar soluciones sostenibles y de reducción de emisiones desde el gobierno local. La famosa frase ‘acciones locales para generar cambios globales’ no puede ser sólamente un slogan, tenemos que transformarlo en acciones políticas concretas. En esta línea venimos acercando diferentes propuestas, porque estamos convencidos de que Mar del Plata puede hacer más”.