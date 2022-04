Proyecto para mejorar la calidad de las propuestas deliberativas

El concejal del PRO Guillermo Volponi presentó una propuesta para que los proyectos que se eleven en el Concejo Deliberante tengan una estimación del gasto y su correspondiente fuente de financiamiento o la propuesta de modificación presupuestaria que genere la economía necesaria para financiar el gasto, en el caso de su aprobación.

“La idea de este proyecto es que, en función de la responsabilidad que nos asiste a los concejales en representación de los vecinos, cuando se presente un proyecto se sepa que tipo de erogación puede generarle al conjunto de los marplatenses” señaló Volponi.

Al respecto, aclaró que “es un interesante paso previo el saber que un proyecto que se pone a discusión es factible de ser realizado porque existen recursos para ello”.

El concejal agregó que “entendemos que es necesario recuperar la lógica de la responsabilidad y austeridad en el cuidado de los recursos” y remarcó que “desde nuestra bancada siempre lo hemos hecho así, por eso presentamos esta propuesta que va en ese sentido”.

En cuanto a lo que ocurre actualmente en el Concejo, Volponi comentó que “muchas veces encontramos que se debaten proyectos que son muy buenos en el plano de la teoría pero que no se pueden llevar a la práctica desde lo material, fundamentalmente por escasez de presupuesto. Pero no advertimos que, durante el proceso de tratamiento, hubo un uso de recursos públicos -ya sean logísticos, humanos o económicos- que se hubieran ahorrado si se supiera, de antemano, que no es practicable la iniciativa”.

Finalmente puntualizó que “esto tiene que ver con adelantar un paso y mejorar el debate político a sabiendas que lo que se está discutiendo es algo que puede transformar y mejorar la sociedad en la que vivimos”.