Bingo!!! Apareció Daniel Scioli, el“incondicional” y la desaprobación fue contundente

En política nada es casualidad. Nada se filtra a los medios o las redes porque sí, y el video de Daniel Scioli que se viralizó días atrás no es la excepción. Está claro que la pieza audiovisual de un minuto y medio busca medir la reacción de la gente, y si bien en la mayoría de los casos la reacción fue de desaprobación, es una estrategia que se usa para evaluar una posible candidatura.

“Los incondicionales siempre están, no importa la hora, lo que pasó, si ganamos o perdimos. Si nos peleamos. Si hace tiempo no nos vemos, o si nos vemos todos los días” dice la voz en off del video y agrega entre imágenes de Scioli y Sergio Berni (actual Ministro de Seguridad bonaerense). “Cuando los necesitamos de verdad, ellos están. En las buenas y en las malas. Contra todo tipo de pronóstico, ellos aparecen. Y le ponen el pecho a las balas. Te cubren. Porque quieren verte bien. Quieren que salgas lo menos herido posible. Porque si vos sos feliz, ellos son felices”.

El video finaliza diciendo: “¿Qué más se puede pedir? No hay fuerza capaz de retirarlos, de ofenderlos. Ellos aguantan y si tropiezan, son los primeros que se levantan. Y te levantan. A vos, y a todos los que vienen atrás para seguir peleándola. Porque lo incondicional es el amor“.

Según declaró el actual embajador en Brasil y ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se trata de un video viejo, que fue lanzado con mala intención. ¿Qué iba a decir? Claramente negó la intencionalidad de la acción comunicacional.

Llamativamente, el texto aplica a la perfección a la interna política que está viviendo el PJ en estos tiempos, cómo así también, la imagen de Berni hace pensar que se pudo haber tratado de una medición para Scioli como candidato a Presidente en el 2023, Berni a Gobernador. Bajando el tema a Mar del Plata, ¿Roldofo Manino Iriart, sería quien complete el trió como candidato a Intendente?.