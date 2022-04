Con la creatividad como bandera, presentan la organización OSTRA

Inspirado en Mar del Plata, la ciudad que lo vio nacer, luego de exponer en New York, Japón y otros destinos, SAEL ahora busca ser profeta en su tierra. Es que aquel joven diseñador nacido en estas playas, con el tiempo se convirtió en el artista multidisciplinario que es hoy, extendiendo su arte al mundo y con un lenguaje propio. Así fue como Buenos Aires se transformó en su base operativa para abrirse al mundo, aunque su sentido de pertenencia con La Feliz siempre lo mantuvo conectado con Mar del Plata. Por eso, este viernes 8 de abril a las 15.30hs en la Villa Normandy (Av Colón esquina Viamonte), SAEL presentará en sociedad algunas de sus ideas y proyectos bajo el paraguas de OSTRA, la organización desde la que propone combinar industrias creativas con el arte y el diseño. Como adelanto, entre sus propuestas se destaca el desarrollo de una nueva identidad para Mar del Plata que transmite un mensaje positivo. “En lugar de buscar ideas en el exterior, queremos que el mundo nos observe“, afirmó SAEL en base a la presentación que realizará este viernes. “Será un pre lanzamiento de algo que vengo plasmando hace años, y que ahora siento que llegó el momento de hacerlo realidad, uniendo voluntades, resignificando a la ciudad, aportando una mirada creativa para potenciar su apodo de La Feliz, y que esa sea una fuerza creativa de los marplatenses para nosotros mismos y quienes nos visitan”, agregó quien en nuestro país además de otros medios especializados, fue tapa de la revista VIVA. En cuanto a la presentación, SAEL adelantó que “OSTRA es una Organización Social para la Transformación Creativa de Mar del Plata, una espacio no gubernamental sin fines de lucro tanto como una plataforma, un contenedor, una usina de nuevas ideas y conceptos culturales que trabaja para transformar, potenciar e impulsar el ecosistema del arte, el diseño y las industrias creativas de nuestra querida ciudad, abordando nuevas formas, herramientas contenidos y acciones diversas para todos los públicos y creadores de Mar del Plata”. Siguiendo esta base, y completando un trabajo que tuvo inicio en otros epicentros turísticos como New York, Barcelona o Tokyo, el artista y diseñador presentará un símbolo que nace de su serie “emoji_on” que será la creación de una identidad y acción positiva realizada especialmente para Mar del Plata y su comunidad; un símbolo y mensaje en movimiento que podrá transformarse tanto en una campaña visual como una plataforma, productos y hasta un monumento contemporáneo en un punto icónico de la ciudad”. Pre lanzamiento de OSTRA Viernes 8 de Abril 15:30hs. Villa Normandy, Av. Colón y Viamonte, Mar del Plata



15.30 hs Introducción

15.45 hs. Charla SAEL

16:00 hs Presentación EMOJI_ON MDP

16:15 hs. Networking Sobre SAEL

José Alfonso a.k.a SAEL, es un célebre artista y diseñador multidisciplinario y contemporáneo originario de Mar del Plata, Argentina. Desde su universo y base de operaciones en Buenos Aires que irradia hacia afuera, donde constantemente infunde al mundo con imaginación, belleza e inspiración. Su trabajo cierra la brecha entre diferentes géneros y es un híbrido poderoso y gráfico de bellas artes, ilustración, diseño gráfico, intervención pública y murales. Sus líneas, color y geometría, son instantáneamente reconocibles creando un lenguaje único que se traduce sin problemas de dos dimensiones a tres dimensiones. La felicidad, el deseo de crear y la naturaleza universal de su trabajo lo han guiado y colocado en un contexto donde él se denomina como un “power unit” empujando así los límites de su trabajo en cada proyecto final. En el 2020/21 fue seleccionado como el único argentino en The Flag Project exponiendo su diseño de bandera EMOJI_ON NYC en el icónico Rockefeller Center de New York City junto a artistas de renombre internacional como Jeff Koons , KAWS, Marina Abramovic, Shantel Martin, Christian Siriano y Laurie Anderson entre otros. Su trabajo forma parte de la colección permanente de diseño del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, del archivo-colección del Rockefeller Center NY y del archivo Musashino Art University Tokio, Japón. Le fue otorgado el premio Latin American Design Awards.