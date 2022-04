Denuncian Abuso sexual en el Jardín N°919 y solicitan que la Justicia actúe con rapidez

Una auxiliar de educación fue denunciada ante la Justicia por abusar sexualmente de un niño de 3 años en el Jardín de Infantes N°919 de Rafael del Riego y Mario Bravo. Los padres del niño (FOTO) ya realizaron la denuncia correspondiente. El lunes a la tarde, un grupo de personas, encabezados por los padres del niño, provocaron daños dentro de la institución que desde entonces permanece cerrada.

Asimismo, ayer la casa de la presunta abusadora, fue incendiada. Los padres de la criatura, aseguraron a un medio nacional: “El médico revisó a mi hijo y me dijo: ‘a tu nene lo abusaron'”,

“Mi hijo llegó a mi casa después de ir al jardín, en un momento se agachó y me dijo: ‘Me duele la cola, quiero ir al baño’. Salió corriendo al baño y empezó a gritar. El nene estaba colorado, llorando y me contó: ‘Me duele la cola porque una señorita de garras grandes me tocó el culito, me metió la uña adentro’. Lo quise limpiar y no quería: ‘No me limpies porque me duele mucho’“, relató la madre de la criatura.

Los familiares hicieron la denuncia en la comisaría y el nene fue revisado por un médico para constatar las lesiones. “Tuve que ver a mi hijo desnudo en una camilla, que es lo peor que puede ver una mamá. El doctor me dijo que a mi hijo lo abusaron. Nuestra vida está arruinada“, confesó y agregó: “Le cagaron la vida a mi hijo. En el jardín lo violaron y no lo cuidaron”, denunció el padre de la víctima.

Esta mañana,el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), llevaron a cabo una conferencia de prensa donde le solicitaron rapidez a la Justicia y seguridad para el Jardín de Infantes.

“Es muy importante que el Estado, a través de los distintos efectores que lo componen, tenga una participación activa para sanar las heridas sociales que allí se produjeron”, le dijo a los medios el secretario general del Suteba seccional Mar del Plata, Gustavo Santos Ibáñez.