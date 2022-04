¿Antidemocracia, desinteligencia o falta de acuerdo político?

Que muchos de los proyectos que envía el Ejecutivo al Concejo Deliberante ya llegan con los votos asegurados no es novedad. Que muchas veces es una puesta en escena las discusiones y chicanas que montan los ediles en las Sesiones y en las Comisiones tampoco es novedad. Pero que, desde un tiempo a esta parte, se haga descaradamente y en público, atenta contra la democracia de la ciudad y el respeto a las instituciones.

Lo que hizo el edil Fernando Muro (FOTO) en la Comisión de Obras, puso en jaque al Ejecutivo en general. Y la interna que tiene la alianza Juntos quedó más evidente que nunca. La UCR abandonó el recinto, demostrando el malestar que se estaba viviendo. “No íbamos a discutir en público. Lo mejor era irnos,y lo peor es que Muro no se dió cuenta que nos íbamos por eso, pensó que nos íbamos porque teníamos una actividad” dijo una calificada fuente del del Bloque Radical, que si bien de esfuerzan por bajar el volumen político de lo sucedido, es en vano. Hasta acá en contra de los principios básicos de su partido.

La UCR no está de acuerdo con que el Ejecutivo avance en cuestiones que el Concejo debe aprobar. Es antidemocrática no respetar al poder legislativo. De eso no hay duda, pero ¿Con qué vara se mide?.

En el tratamiento del, casi olvidado expediente de fotomultas, el oficialismo cometió el mismo error, admitió que ya se estaban instalando cámaras (y aún la convalidación del convenio que autoriza las fotomultas no se aprobó) pero en ese caso la UCR no se horrorizó.

“Son 5 cámaras instaladas, de 200″ aseguró un edil de la UCR consultado por este medio. Pero cinco, diez o 100 significan el inicio de la ejecución.

La respuesta a todo es la interna política y los acuerdos, cada vez más flojos, que el Intendente está teniendo con diferentes sectores de la política local. Tal vez, Montengro ya no sea tan socio de Maximiliano Abad, como hace un tiempo. Tal vez, a ver acordado con Gustavo Pulti ciertos temas dejo esto en evidencia. Tal vez, Montengro ya no necesite tanto de la UCR.

Comentario a parte es la calidad de legisladores que hay en el Partido de General Pueyrredon. Que están pocos instruidos en los 3 poderes que hay en un sistema democrático y la función de cada uno de ellos. Al fin de cuentas, cuando la política comenzó a ser solo un speech y marketing se esperaba que tarde o temprano esto suceda.

Cuando los marplatenses comencemos a votar proyectos de ciudad, y no discursos vacíos de contenido, tal vez podamos vivir mejor.

J.P.