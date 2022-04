Chau, chau, adiós… La diputada Débora Indarte cansada que no le den “bola” arma su propio bloque

Después de haber presentado más de 170 proyectos y que ni siquiera 1 fuera tratado por sus pares en la Cámara de Diputados bonaerense, la legisladora marplatense Débora Indarte cansada que no le dieran “bola” con ninguna de sus iniciativas, pegó el portazo del Frente de Todos y le envio nota al titular de la Cámara Baja solicitandole la creación del Bloque/Interbloque al que he denominado “Unidad para la Victoria”.

La marplatense, enrolada en las filas del albertismo entiende que sistemáticamente le “obstaculizan de manera permanente el desempeño de mi función”.

En la nota enviada al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Federico Otermín señala de manera textual:

Me dirijo a usted, para manifestarle que luego de haber agotado todas las instancias administrativas y de diálogo, no he podido cumplir con la premisa fundamental por la que fui elegida en el año 2019.

Cabe aclarar que luego de presentar más de 170 proyectos de ley, en dos períodos legislativos, no he logrado que ni uno solo sea tratado, hecho por el cual no pude dar respuesta a una sola demanda en el territorio.

Tampoco he podido ser nexo para resolver diferentes gestiones locales que son consideradas de urgencia.

Lo antes expuesto es atribuible a asuntos de índole político/territorial, que obstaculizan de manera permanente el desempeño de mi función.

Entendiendo que son decisiones políticas las que pueden llegar a modificar el escenario anteriormente expuesto, y que en el caso de que con el tiempo se reviertan estaré dispuesta a la instancia de dialogo como siempre lo he estado.

Es por todo ello que solicito la creación del Bloque/Interbloque al que he denominado “Unidad para la Victoria”.