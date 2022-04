Tetaz: Me encantaría que Facundo Manes sea el candidato a Gobernador provincial

El economista y Diputado Nacional por Juntos por el Cambio, Martin Tetaz, visitó Mar del Plata,y además de reunirse con el Intendente Municipal, Guillermo Montenegro brindó una charla abierta en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMDP, titulada “Perspectivas Económicas de la Argentina”. En diálogo con “el Retrato…” acompañado por la Diputada Nacional Danya Tavela, habló de política y economía. “Me encantaría que Facundo Manes sea candidato a Gobernador en la Provincia, él tiene otros planes, así que queda un poco vacante“, aseguró y sostuvo que se viene un invierno “duro”, y que no encuentra razones para ser optimista.

“El espacio de Juntos por el Cambio se amplió mucho, sobre todo en las últimas elecciones, se fortalecieron mucho los partidos políticos que integran el espacio y ahí hay un Radicalismo que está muy fuerte, emergieron muchas figuras, todo el resurgimiento de líderes le está dando mucha fortaleza al partido en la coalición y eso hace que legítimamente los Gobernadores o Legisladores tengan su aspiración y eso es normal. Nosotros creemos mucho en las elecciones PASO en dónde la gente ordena, los votantes son los mejores ordenadores, no es el dedo de un dirigente, sino la gente votando a los mejores en un cuarto oscuro”

En este sentido agregó: “seguramente habrá un candidato radical a Presidente y también a Gobernador, ojalá también haya un candidato radical a Intendente en Mar del Plata. Eso lo tienen que elegir las personas, libremente, en las PASO“.

Consultado sobre sus intenciones de ser candidato a Gobernador en la Provincia de Buenos Aires, Tetaz dijo: “Honestamente me parece una falta de respeto pensar en candidaturas con los problemas que tiene Argentina ahora. Me encantaría que Facundo Manes sea candidato a Gobernador en la Provincia, él tiene otros planes, así que queda un poco vacante. Nosotros estamos recorriendo ciudades para sumar volumen político al espacio. Así como estoy en Mar del Plata, estuve en Lanús, la Matanza, Mendoza,Santa Fe, Misiones, distintos lugares del país en dónde el radicalismo debe hacer una apuesta fuerte. A mí me gustaría tener un radicalismo fuerte, después vemos con qué candidato, seguramente será el que perfiles mejor para una PASO. Será el que esté mejor en las encuestas“.

“En Argentina, los años son como 7 años en cualquier lugar del mundo. Acá en un año puede pasar lo que pasa en cualquier país normal en 7 años, entonces, falta mucho, demasiado tiempo. Veremos qué rumbo toman las candidaturas, nosotros estamos preparados para sumar“, graficó Tetaz.

Asimismo,consultado por el cruce que Gerardo Morales le hizo al Diputado Alejandro Cacace por el proyecto de Dolarización, Tetaz dijo: “el propio Morales pidió disculpas, dijo que se había excedido. Dijo que él era político y no embajador, mantuvo su crítica respecto a la dolarización, lo cual es legítimo pero creo que bajó los decibeles de la agresión personal que tuvo con Alejandro Cacace, que no correspondía porque es un Diputado Nacional“.

Por su parte, Tavela agregó: “estamos viendo un radicalismo muy movilizado, que está teniendo un proceso de apertura y emergencia de nuevos liderazgos, que obviamente genera que en algunos referentes mayor antigüedad en el espacio político haya algunos chispazos ante la emergencia de los nuevos líderes y voces del radicalismo, pero en buena hora. Así lo pensamos los radicales, en buena hora que el partido esté dispuesto a crecer y escuchar nuevas voces”.

En relación a la situación económica que está atravesando el país, sostuvo: “Argentina tiene muchos problemas estructurales, hace 75 años que tiene una matriz productiva que le genera crisis recurrentes cada 5 años. Se queda sin dólares. Somos el único país en América Latina que le pasa eso, es una restricción externa medio rara, porque es como un OVNI, nos afecta solamente a nosotros, a ningún país de la región le afecta; y al mismo tiempo. El país tiene hace 75 años que tiene un Estado que gasta más de lo que genera de ingreso, así que se financia sistemáticamente con inflación o con deuda y las dos cosas terminan mal”

Asimismo, agregó “A su vez, Argentina, tiene una estructura de relaciones de trabajo muy disvaliosa para las PyMES, pensadas para un país industrial que no existe más. Hoy el primer trabajo es casi con seguridad en una PyME, pero las PyMEs tienen miedo de contratar trabajadores. Necesitamos resolver cada uno de estos problemas estructurales. Además tenemos una coyuntura apremiante, y como uno no ve que la Argentina vaya camino a resolver ninguno de estos grandes problemas estructurales, no hay salida en el corto plazo, puede haber transitoriamente una primavera, ahora que entran los dólares del campo y respiramos un poco con la cosecha, pero el invierno va a ser durísimo porque no va a haber gas, ya lo sabemos, va a haber que pagarlo a precios exorbitantes, con dólares que no tenemos, por la Guerra en Ucrania. Tengo una tendencia a ser optimista, pero no encuentro muchas razones para serlo. Podría ser que el Gobierno girará el rumbo, si se relanzara con gabinete nuevo y se alejara de los sectores más kirchneristas, pero no creo que eso ocurra”, sentenció.