“Pepín” Rodríguez Simón se retiró abucheado por los legisladores del Parlasur

El operador judicial del Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia argentina, desafió este lunes a los tribunales y a la propia Interpol al presentarse en la sesión del Parlasur en Montevideo, momento en el que fue abucheado por la gran mayoría de los parlamentarios presentes, quienes decidieron votar su destitución definitiva como legislador en el próximo plenario.

“Le pedí al Presidente que no le diera la palabra a Rodríguez Simón porque no corresponde“, dijo a Télam el vicepresidente del Parlasur por Argentina, Oscar Laborde, sobre la primera aparición pública del exfuncionario de Mauricio Macri desde que está prófugo de la Justicia argentina.

Rodríguez Simón decidió no presentarse a declarar en el marco de una causa penal por amenaza y extorsión y se fugó a Uruguay, donde vive desde hace más de un año con un pedido de captura internacional de Interpol.

“Se lo abucheó y se le gritó prófugo”, agregó Laborde respecto al momento en el que “Pepín” Rodríguez Simón se retiró del establecimiento, luego de que el presidente del Parlasur, Tomás Bittar Navarro, decidiera no darle la palabra.

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, en la sesión del Parlasur.

Por su parte, la parlamentaria del Mercosur y dirigente radical argentina María Luisa Storani pidió desde la Unión Cívica Radical que Rodríguez Simón se entregue y declare.

“Solicitamos al Sr. Parlamentario Fabián Rodríguez Simón que se presente ante la Justicia Argentina”, dijo Storani durante el plenario.

En tanto, la parlamentaria del Mercosur Cecilia Britto (Frente de Todos) remarcó a Télam que la mayoría de los parlamentarios se opone a su presencia: “Incluso Storani, vicepresidenta de la UCR, pidió que se someta a la justicia”, dijo.

El operador macrista debió retirarse de la sede del organismo internacional.

La parlamentaria argentina por el Frente para la Victoria Elena Corregido también reprobó la aparición del exfuncionario macrista: “No podemos consentir que un prófugo de la Justicia esté sentado aquí decidiendo sobre cuestiones vitales para los países de la región”.

En este marco, siete legisladores pidieron la destitución de Rodríguez Simón como diputado del Parlasur.

Quienes se opusieron a su expulsión fueron el parlamentario por Juntos por el cambio (JxC) Humberto Benedetto y el legislador del Parlasur por el Partido Colorado uruguayo Conrado Rodríguez.

En el próximo plenario del Parlamento del Mercosur será votada su expulsión definitiva, en la que se necesitarán dos tercios de los legisladores presentes para aprobarla.