Roberto Gandolfi denuncia la reducción de las guardias en los Centro de Salud

Presidida por su titular, Roberto Gandolfi del Bloque Frente de Todos, se reunió la Comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano con la presencia de vecinos de los barrios Autódromo y Belgrano. Gandolfi, en diálogo con “el Retrato…”, sostuvo: “los vecinos habían hecho un abrazo solidario al Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Belgrano, donde viven cerca de 30 mil vecinos. En la Comisión, hablaron dos vecinas, Lidia y Soledad en representación de la decena de vecinos que se movilizaron. Volvemos a abrir las puertas del Concejo Deliberante a los ciudadanos”.

En relación al reclamo y las necesidades de los vecinos el edil dijo: “manifestaron la preocupación por la reducción de las guardias, de servicios y especialidades, por ejemplo, no tienen ginecología y obstetricia va únicamente una vez por mes. Tienen pediatría y odontología en algunas oportunidades, pero dan entre 5 y 8 turnos por día, hay que ir muy temprano y no alcanzan los turnos. Hay necesidades que no se relevan, las personas que se quedan sin turno no aparecen en las estadísticas municipales”

En este sentido, Gandolfi sostuvo: “transformamos la demanda de los vecinos en proyectos de comunicación a la Secretaría de Salud Bernabei para que de cuenta porqué se redujeron los servicios de guardia, de especialidades y los turnos. Prevemos que, en función del presupuesto donde se reducen en 82 los cargos para la Atención Primaria de la Salud, esto repercutirá en que dejen de brindar dicha atención, no se hará prevención, vacunación, y luego los vecinos terminan yendo a Hospitales públicos que son regionales, para 19 partidos de la zona cuando ya las enfermedades se desarrollaron, pudiendo prevenir las enfermedades, la falta de atención primaria, no se hace y eso provoca que nuestra población no puede gozar de una salud real y suficiente”, sentenció.