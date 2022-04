Mercantiles: “Malvinas es una causa común de todos. En Malvinas, no hay grietas”

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica llevó a cabo una ceremonia por los 40 años de la Guerra de Malvinas, dónde se inauguró un mural conmemorativo a la fecha patria. El acto estuvo encabezado por el titular del gremio, Guillermo Bianchi, el concejal y titular de la CGT, Miguel Guglielmotti, el presidente del Centro de ex Combatientes, Fernando Alvarez y el intendente municipal Guillermo Montenegro.

En diálogo con “el Retrato…” Bianchi, sostuvo: “Estamos viviendo una fecha muy especial para los argentinos, y en este sentido nuestra organización, que hace muchos años ya denominó al edificio ¨Islas Malvinas¨, quiso conmemorar esta gesta dejando una obra de arte para las nuevas generaciones. La malvinización de la sociedad, deviene a que las organizaciones debemos comprometernos, no sólo con palabras, sino también con los hechos; para reivindicar esa gesta. Hoy, cuando vemos lo que representa este mural para nosotros, y en un contexto mundial complejo de guerra, más que nunca debemos seguir reivindicando a las Malvinas como territorio propio en el marco de la diplomacia y la paz”.

“Malvinas es una causa común de todos, une miradas, es nuestro país y soberanía”, expresó Bianchi y agregó: “vino el Intendente a nuestro acto, el concejal y titular de la CGT, Miguel Guglielmotti. Malvinas rompe, siendo cuidadoso, con la grieta. En Malvinas, no hay grietas. El lema de los ex combatientes es “la otra batalla” para ganar terreno desde otra mirada de Malvinas. Nuestra generación, mira a Malvinas con los ojos de los ex combatientes, desde su llegada, desde los que quedaron, desde la soledad, y la no presencia en la sociedad, desde sus coraje y entrega. Desde esa mirada, cuando dice “la otra batalla” se trata de reivindicar a Malvinas en su totalidad, y nosotros como organización debemos sumarnos. No hay posibilidad de dudar en esto. Hay que sumarse y trabajar por una causa como Malvinas”.

Estuvieron presentes las autoridades del Sindicato de Empleados de Comercio, en la persona de Rogelio Zumpano; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Marina Sánchez Herrero, el subsecretario de Desarrollo Productivo, Gustavo “Tato” Serebrinsky, el titular de APYME, Gustavo Casciotti y la concejal, Verónica Lagos, entre otros invitados.