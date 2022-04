Se encuentra abierto el Concurso provincial “Arq. Gustavo Benzoni” para la construcción del Memorial del 40° Aniversario de los Soldados Caídos en Malvinas, que incluye el sector de la plazoleta del mismo nombre en la ciudad de Mar del Plata.

Promovido por la Municipalidad de General Pueyrredon y organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX, cuenta que la colaboración del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata y lleva el nombre de uno de ellos, arquitecto y ex empleado municipal.

Cabe destacar que por solicitud de varios participantes, la entrega de los trabajos ha sido prorrogada hasta las 13 horas del 25 de abril y será en forma digital en la plataforma de Concursos del CAPBA. Para la adquisición de Bases e Inscripción podrán hacerlo en: www.capba.info, en tanto que las consultas a la Asesoría serán a través de: [email protected]

Al respecto, este viernes se reunieron en el Palacio Municipal, el secretario de Obras y Planeamiento Urbano Arq. Jorge Luis González; el presidente del Colegio de Arquitectos D9, Arq. Eduardo Agüero; el director General de Ordenamiento y Planificación Estratégica Arq. Pablo Rescia y el Arq. Alejandro Díaz que participa en el jurado en representación del Centro de ex Combatientes.

La iniciativa deberá representarse por una intervención paisajística como símbolo abstracto del dolor que la contienda dejó en nuestra sociedad y no poseer características monumentales, sino que incorporará a la memoria colectiva un momento difícil y complejo de nuestra historia reciente, aportando a una interpretación abierta, emocional y afectiva de ese momento.

El sitio inspirará la contemplación y reflexión sobre estos hechos, buscando una reflexión sobre la guerra y sus consecuencias dolorosas para los combatientes, sus familias y el pueblo en general.

La propuesta contemplará el cenotafio existente, que no podrá ser alterado en ninguno de sus elementos constitutivos, y deberá tenerse en cuenta las siguientes características:

– Homenajear a los caídos en Malvinas sin distinción de rango.

– Que dicho monumento no exalte el belicismo ni la violencia en ninguna de sus formas.

– No tener espalda alguna.

Significado del Cenotafio:

– Las 13 placas de granito rojo, con el nombre grabado de los caídos, separados por los oscuros adoquines conjugan la sangre y el luto de su muerte.

– Los 13 metros de altura del mástil, donde flamea la enseña patria que defendieron con sus vidas.

– Las 13 farolas alejan las tinieblas de la noche.

– Alrededor, 13 árboles crecen, recreando la esperanza en el verdor de sus ramas.

– Los 3 puentes representan a las tres fuerzas rodeadas por el agua que simboliza el mar que rodea las Islas.

– En lo alto, la llama votiva triunfante sobre el frío y la tempestad, que permanece encendida como homenaje a nuestros héroes

El predio objeto del Concurso está constituido por la Plazoleta Monumento a los Caídos en Malvinas y la Plazoleta Chapeaurouge, situadas en las manzanas delimitadas por las calles Diagonal Alberdi Norte, Diagonal Alberdi Sur, Santiago del Estero y San Luis, en la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires.

Superficie: 9.287,45m² (3.571,01m² Plazoleta Monumento a los Caídos en Malvinas y 5.716,44m² Plazoleta Chapeaurouge).

Al ser provincial, para participar en este Concurso se requiere ser arquitecto, con título expedido o revalidado por Universidad debidamente reconocida en el país donde ejerce su profesión y poseer matricula activa en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. En el caso de equipos interdisciplinarios, es necesario y suficiente que al menos un miembro sea arquitecto y posea matrícula activa en el CAPBA.

Se prevé un primer Premio de seiscientos mil pesos ($ 600.000), uno segundo de trescientos mil pesos($ 300.000) y uno tercero de cien mil pesos ($ 100.000).

Actúan como asesores los Arqs. Dario Lemmi, en representación del CAPBA DIX y Pablo Rescia en representación del Municipio, quienes fueron los encargados de la redacción de las Bases de este Concurso Como todos los organizados por el Colegio de Arquitectos se cuenta con la apoyatura de la Secretaría de Concursos del Consejo Superior del CAPBA y el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos de la República Argentina.

Este Concurso requiere que las propuestas presentadas posean una escala de anteproyectos para un sector y de ideas para su área de influencia. La Asesoría recomienda que se establezcan relaciones de la propuesta con el espacio público constituido por la secuencia Diagonal Pueyrredon – Plaza San Martín – Diagonal Alberdi – Punta Iglesia – Paseo Costero.

Si bien el carácter del espacio a intervenir será temático, el mismo siempre será de uso público. Entendiendo que la ciudad es un entretejido de usos y espacios que se vinculan y potencian entre sí, la propuesta del anteproyecto deberá ser parte integral de las ideas de toda el área de influencia, y por ende, esta área con el resto de la ciudad.

Se ponderará que la propuesta sea promotora de transformación del sector y que involucre e integre el entorno próximo, teniendo en cuenta las características de la zona, sus diferentes vías de comunicación y sobre todo el clima, generando escalas adecuadas al medio y un tratamiento que responda al desenvolvimiento racional del tránsito y a la accesibilidad inclusiva.

La propuesta debe plantear un tratamiento paisajístico que origine espacios públicos de calidad con zonas de descanso y esparcimiento, planteando alternativas pedagógicas de información ambiental.