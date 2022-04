Ciudades Inteligentes: la nueva diplomatura que ofrece Fasta

La Universidad Fasta presenta la Diplomatura en Ciudades Inteligentes con inscripciones abiertas para comenzar en abril del 2022. La diplomatura propone el abordaje multidisciplinario de las ciudades a partir de enfoques sostenibles e inteligentes. Cabe destacar que esta Diplomatura se dicta en conjunto con el Instituto Ciudades del Futuro (sede Mar del Plata).

La modalidad permite integrar clases teóricas y prácticas, estudio de casos, experiencias de profesionales invitados, organizadas a partir de actividades virtuales sincrónicas, tutorías a distancia y actividades presenciales. El trabajo final consiste en el desarrollo de un Plan Integral para una Ciudad Inteligente y Sostenible.

Una ciudad inteligente es aquella que a través de la tecnología, el conocimiento y la innovación potencia sus recursos para conseguir un desarrollo sostenible, mejorando así la calidad de vida de sus ciudadanos. Es una transformación social, económica y cultural de la ciudad.

En este sentido, el Codirector de la Diplomatura, Manuel Cotado, comentó que: “el objetivo de la carrera es formar a profesionales, gestores públicos, empresarios y emprendedores tanto tecnológicos como de iniciativas vinculadas con la sostenibilidad en todo lo que tiene que ver con la vinculación del modelo de las ciudades inteligentes, de ciudades sostenibles y de cómo estas se vinculan entre sí”.

Por su parte el Ing. Renato Rossello, también Codirector de la Diplomatura, explicó que esta “se orienta por un lado a agentes de la función pública, especialmente que trabajen en los municipios, pero también en gobiernos provinciales o a nivel nacional. Eso se debe a que la Diplomatura está pensada para dar herramientas para diseñar políticas, estrategias y programas orientados a transformar las ciudades en ciudades inteligentes”.

“También está orientada a profesionales de distintas disciplinas vinculadas a ciencias económicas, jurídicas, educación, gestión, a la salud, porque el tema de las ciudades inteligentes es muy abarcativo y transversal a profesionales de distintas disciplinas para que den apoyo a procesos de transformación de ciudades. De hecho, una ciudad inteligente se hace no solo desde la gestión pública, sino también se requieren aportes del tercer sector y del sector privado. Por eso el alcance es muy amplio” agregó Rossello.

La diplomatura se organiza a partir de once módulos de dictado virtual, integrados cada uno de ellos por dos clases virtuales sincrónicas de 3hs de duración, completando de esa forma 66hs en modalidad de cursada virtual. Además el módulo final de integración se realizará de forma presencial y consta de cinco clases de 4hs de duración cada una, completando 20hs en modalidad de cursada presencial. Este módulo presencial incluirá visitas técnicas a emprendimientos sostenibles, empresas tecnológicas e infraestructura urbana de gestión inteligente ubicadas en el Partido de General Pueyrredón.

Al hablar sobre este modelo de ciudades alrededor del mundo, los directores explicaron que: “en los países más desarrollados el modelo de ciudades inteligentes y la vinculación con la sostenibilidad, incluso en este mundo post pandemia, implica que todos tengamos que ir adaptando nuestros enfoques profesionales, empresariales, académicos y de gestión pública. Pasar a trabajar con un orientación llevada a los datos, con la tecnología como un articulador de la prestación de servicios y con la posibilidad de una omnicanalidad en la comunicación entre todos los actores que participan de una ciudad”.

“La expectativa que tenemos es que se genere un grupo de trabajo multidisciplinario de distintos ámbitos, no solo del sector público municipal, sino también del sector privado y del sector académico. Que todos participemos en la creación de modelos de gestión abiertos y participativos para transformar nuestras ciudades en inteligentes y sostenibles” concluyeron.

Para más información e inscripciones ingresar a https://www.ufasta.edu.ar/ landings/distancia/ diplomatura-en-ciudades- sostenibles-e-inteligentes/ o comunicarse con [email protected]