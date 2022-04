Bianchi: “La única salida es incrementar los bolsillos de la gente con un buen salario”

Ya pasó la temporada de verano, el frío comienza a aparecer en la ciudad de Mar del Plata, pero los buenos aires por lo que el turismo dejó, aún está presente en los empleados de Comercio. “Pasamos una temporada muy interesante, con tres elementos centrales, uno de ellos fue que tuvimos gente constante, de lunes a lunes, durante diciembre, enero y febrero. También, tuvimos un marzo importante, los adultos mayores volvieron a salir y a visitar Mar del Plata, y por otro lado tenemos los viajes de egresados gratuitos que brindó la Provincia de Buenos Aires. A esto, se le suma el Pre Viaje, una política pública que tuvo un fuerte impacto en la economía local” sostuvo Guillermo Bianchi, Secretario Gremial del sindicato.

“Por otro lado, creo que es importante señalar, tenemos un problema muy complejo los empleados de comercio y los trabajadores en argentina por el tema inflacionario, que no está comiendo los aumentos salariales. Es el gran desafió que tiene la polícia en general, y el gobierno en particular, trabajar para que la inflación que no controló el gobierno anterior y ellos tampoco controlan. Ayer se reunió una mesa buscando 5 puntos que nos permitan salir de este agobio, pero la única salida de Argentina es incrementar los bolsillos de la gente con un buen salario, una buena jubilación, y una economía en permanente crecimiento”, sostuvo Bianchi.

“Pedimos las paritarias, iniciamos ya las primeras conversaciones. Su negociación no puede durar más de 3 meses, no más, porque los datos inflacionarios son muy preocupante, entonces los salarios deben ser revisados cada 90 días, porque lo que venimos haciendo es perder sobre la inflación, debemos ganarle, ciertamente para que la rueda de la economía interna que es lo que mueve la economía el país, crezca. Esa es la verdadera oportunidad de la obtención de una Argentina en crecimiento y con una justa distribución de los ingresos que se generan”, dijo el sindicalista y agregó: “la política argentina está debatiéndose en situaciones complejas. Creemos que debe haber puntos de encuentro, más allá de las intenciones personales y políticas que tienen cada una de las fuerzas. En estos temas tan complejos, y en el contexto mundial en el que estamos, tiene que haber un espacio en donde el encuentro y el punto de unión prime por sobre la disputa. Ojalá que así sea, creo que hay una deuda que aún no está saldada”, sentenció.