Manifestación: “El acampe es la única forma que escuchen nuestro reclamo”

Cómo en varias localidades del país, diferentes organizaciones sociales están desarrollando un acampe en la Avenida Luro entre Yrigoyen y Mitre. Trabajo genuino y comida es el reclamo que están haciendo.

En diálogo con “el Retrato…” Alfredo miembro del MST sostuvo: “siempre es el mismo reclamo, trabajo genuino y variedad de mercadería para los comedores. El otro día escuchaba al Chino Navarro diciendo que todos los argentinos comen, pero en realidad un sector muy amplio no lo hace y el que sí come se alimenta de arroz y polenta, comida que no es nutritiva ni saludable. Las proteínas en Argentina no existen más“.

En este sentido agregó que la lucha es a nivel nacional y el epicentro del reclamo está en CABA, en la Sede de Desarrollo Social. En todas las ciudades el acampe durará hasta mañana. Asimismo agregó, “no tenemos relación aún en Mar del Plata con Vilma Baragiola (secretaria de Desarrollo Social), nos sito hace poco, vamos a ver qué nos dice”.

Finalmente agregó: “El acampe es la única forma que escuchen nuestro reclamo. Este es un país, en el que antes uno cambiaba de trabajo cuando quería y conseguía otro rápidamente, había grandes fábricas, que daban trabajos hoy no hay eso, sí los acampes se hacen es porque hay desocupación, sino las organizaciones sociales no tendría razón de ser, esto es producto de la precariedad laboral, la desocupación y la pobreza e indigencia que sigue creciendo. Los funcionarios dicen que bajó la pobreza, es mentira. Dicen que el salario básico le ganó a la inflación y es una verdad relativa, porque hablan de números ínfimos, cuando se necesitan dos salarios básicos como mínimo para mantener a una familia tipo“, sentenció.