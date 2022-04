Gastronómicos en pie de guerra por despidos en el Hotel Provincial

Luego del despido de al menos 6 trabajadores del Hotel Provincia de Mar del Plata, Pablo Santín, Secretario General de la Uthgra Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que este viernes se movilizarán ante el Ministerio de Trabajo de la ciudad a los efectos que se revierta esta situación y se reincorpore a los empleados o se les pague la correspondiente indemnifización

“6 trabajadores con antigüedad de 12 o 13 años fueron despedidos en el Hotel Provincial y se les debería, en principio, el 100%. 3 fueron despedidos con causa y 3 sin causa”, expuso Pablo Santín, Secretario General de la Uthgra Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido, adelantó que desde el gremio no descartan la implementación de medidas de fuerza en las próximas ahora, en caso que no se revierta esta situación. “Se nota que la finalidad de estos despidos es la reducción de personal”, indicó y cuestionó el hecho que no se le pague la indemnización a los trabajadores.

“El despido con causa es una maniobra para no pagar indemnizaciones”, afirmó al mismo tiempo que comentó que desde el gremio no permitirán “se invente ninguna causa de despido de los trabajadores”, que en momento de enterarse de la decisión adoptada se encontraban trabajando en el Hotel Provincial.

En ese marco, Santín adelantó a “el Retrato…” que este viernes a las 10 habrá una audiencia ante el Ministerio de Trabajo a los efectos de arribar a una solución ante esta problemática y que desde el gremio llevarán adelante una movilización en las puertas del establecimiento. “Nos da lo mismo quién es el titular. Vamos a estar firmes defendiendo a los compañeros y tomando las medidas de fuerza que sean necesarias”, completó.