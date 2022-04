Aumento del boleto: Se delegó la facultad al intendente Guillermo Montenegro

El aumento de la tarifa plana de colectivos, desde ahora y hasta diciembre del 2022, será decisión del Intendente Municipal, Guillermo Montenegro. Así lo aprobaron los ediles con la mayoría otorgada por el bloque oficialista y una vez más, Acción Marplatense. En tanto, el Bloque del Frente de Todos, se abstuvo y de Crear Juntos votó de manera negativa en contra de la delegación de facultades (también propuesto por Acción Marplatense).

Con incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, el bloque de ediles que responden de Gustavo Pulti aseguró que no acompañaban el aumento, porque el Estudio técnico que hizo el ejecutivo estaba mal, pero en contraposición, presentaron la opción de darle el poder de decisión a Montenegro.

“Nosotros no estamos a favor del aumento del boleto, porque los costos que nos envían están mal. Nos llama poderosamente la atención que esté mal el estudio de costo que envía el Ejecutivo, cuando algo está mal, está mal y no lo podemos aprobar. Sugerimos encomendar al intendente las tareas necesarias para generar los subsidios y le delegamos las facultades para que en virtud del contexto inflacionario y cuidando el bolsillo de los marplatenses, fije la tarifa que considere conveniente”, sostuvo el edil de Acción Marplatense Horacio Taccone.

Asimismo, agregó: “pero nos gustaría que quede claro para quienes acompaña este proyecto y quienes no, que este Bloque tiene esta iniciativa con la clara convicción que cualquier peso que se determine en el aumento del boleto será la clara consecuencia de la incapacidad del Gobierno de turno de organizar las gestiones necesarias para que nos den los subsidios que los marplatenses nos merecemos”, sentenció Taccone.

En su turno, el presidente del Bloque Crear Juntos, Nicolás Lauría dijo: “sin dudas, es un tema que le toca el bolsillo a todos los vecinos de la ciudad, y sin dudas a nosotros nos duele tener que ver cómo se aumenta el boleto de esta forma” asimismo aseguró que su bloque también ve que el análisis del costo está erróneo, y sobre todo porque se le pretende delegar la facultad hasta diciembre de 2022. “No podemos saber, como Cuerpo, cuantas veces aumentará el boleto el Intendente. Estamos delegando una facultad que es nuestra al Intendente por muchas veces sin saber qué puede saber, no tenemos límite ni tope, el boleto puede llegar a salir 200, 500, mil pesos, no lo sabemos”.