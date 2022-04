Guillermo Rossi fue electo Presidente en el Colegio de Martilleros

La Lista Verde, que llevaba como candidato a la presidencia del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata a Guillermo Oscar Rossi resultó ganadora de las elecciones llevadas a cabo este jueves y reemplazará al actual titular, Miguel Ángel Donsini quien luego de 24 años, deja esta función.

Con un total de 550 votos, logró 320 sobre 226 que alcanzó la Lista Colorada, encabezada por Fátima Pugni, 1 fue anulado y hubo 3 blancos. De esta manera, regirá los destinos de la institución por los próximos cuatro años.

Asimismo, se desarrolló la Asamblea General Ordinaria donde se puso a consideración la Memoria y Balance General, Inventario y Cuenta de Ganancias y Pérdidas correspondiente al LX ejercicio comprendido entre el 1ero. de enero y el 31 de diciembre de 2021; la propuesta del Consejo Directivo de subvencionar la cuota anual obligatoria 2022 la suma de $7000 de cada cuota abonada antes del 30 de abril de 2022, entre otros puntos importantes, lo que fue aprobado por unanimidad.

Al hacer uso de la palabra, el flamante presidente electo señaló: “Como fui manifestando en la campaña hoy era una elección muy importante. Comienza una nueva etapa luego de la gestión de Miguel Angel Donsini, quien nos deja importantes bases sobre la que tenemos el compromiso de seguir construyendo, cuidando la institucionalidad y fortaleciendo nuestro Colegio”.

Luego recordó que “propusimos desde el primer día el proyecto y las ideas que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, junto a mi compañero de lucha el secretario General Oscar Cherú y el maravilloso equipo de la Lista Verde, con quienes iniciaremos una renovación, importante para el posicionamiento de nuestro Colegio departamental”.

Mas adelante dijo “El camino es la seriedad, la responsabilidad, el perfeccionamiento y la capacitación, el control de la matrícula, la lucha contra las Franquicias, las visibles y las invisibles y el exigir el cumplimiento de la ordenanza.

Pero todo eso se puede construir sobre la base de la fraternidad, la humildad y el trabajo conjunto. Por eso les pido a quienes hoy forman parte del Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplina, a los colegas que están ingresando por ambas listas, que aunemos esfuerzos para trabajar en conjunto”.

“A partir de hoy – apuntó- comienza una nueva etapa, terminó la elección. Dijo Napoleón Bonaparte “La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana. Con todo respeto, creo que no hay derrotados, me gustan más las palabras del Papa Francisco “La unidad es superior al conflicto” indispensable para construir la unidad de nuestro Ce quiero pedir a Fátima, que a pesar de las diferencias, a partir de hoy transitemos el camino del respeto mutuo y el trabajo común, tan indispensable en una sociedad partida por las diferencias. La unidad es superior al conflicto” indispensable para construir la unidad de nuestro Colegio”.

Finalmente, agradeció “a todos los que se sumaron, participaron, confiaron en nosotros y en nuestras propuesta. Como les dije en todo momento en los encuentros que hemos tenido y en lo que hemos comunicado, voy a caminar junto a ustedes y no seremos sólo la voz del Colegiado, queremos darle voz al Colegiado. Abrazo grande a todos en nombre propio y de todos los integrantes de la Lista Verde”, culminó.

Integran la Lista “Verde – Unidad Profesional”

Consejo Directivo

Presidente – Guillermo Oscar Rossi

Secretario General – Oscar Eduardo Cherú

Secretaria de Actas – Verónica Anahí Berasueta

Tesorero – Martín Francisco Méndez

Vocal titular 1 – Omar Alejandro Sass

Vocal titular 3 – Melina Alejandra Acámpora

Vocal titular 5 – Ángel Aníbal Ferreira

Vocal suplente 1 – Patricia Beatriz Benítez

Vocal suplente 2 – Patricio Bercovich

Vocal suplente 3 – Andrea Liliana Beain

Vocal suplente 4 – Olga Esther Alvarez

Tribunal de Disciplina

Titulares

1 – Marcelo Eduardo Giromini –

2 – Patricia Esther Schafer

3 – Mónica Graciela Devincenzi

Suplentes

1 – María Luján Breccia

2 – Elvira Ernestina Tenaglia

Apoderados

Fernando Marcelo Carobino

José Alejandro Acámpora