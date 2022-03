Actividades culturales gratuitas en el Partido de Mar Chiquita

Con una extensa variedad de propuestas, se abrieron las inscripciones para las actividades culturales gratuitas que ofrece la Secretaría de Turismo y Cultura del Partido de Mar Chiquita, a cargo de Germán Montes, en las diversas localidades del distrito. Desde el área informaron que habrá canto, guitarra, piano, bajo, ukelele, violín, lenguaje musical, ensamble musical, coro, danza clásica, folklore, tango, ritmos latinos, danza urbana, jazz, candombe, break dance, teatro musical, circo, yoga, diseño, moldería y confección, macramé, telar, mosaiquismo, tejido, crochet, bordado mexicano, tapicería, restauración de muebles, pintura decorativa, computación, marketing digital, fotografía, ajedrez, y astrología.

Al respecto, Montes enfatizó: “Creemos que los centros culturales tienen que estar abrazados al arte. Es por eso que hemos asignado más de 90 actividades culturales, dispersas por todo el Partido de Mar Chiquita, con la intención de que la cultura se pueda desarrollar en niños y adultos”. A su vez, contó que habrá talleres del Instituto Municipal de Capacitación (IMCA) que además de impulsar la formación artística, tienen salida laboral. Según se informó, las clases darán inicio el lunes 4 de abril en Santa Clara del Mar, Coronel Vidal, Mar de Cobo, Balneario Parque Mar Chiquita, General Pirán, Vivoratá, mientras que en Santa Elena, inician el lunes 11.

Las sedes de los talleres serán el Centro Cultural, Punto Digital y la Biblioteca Municipal de Santa Clara del Mar, Espacio Joven y Escuela Municipal de Enseñanza Artística Chango Veracruz en Coronel Vidal, el Parador Turístico de Mar de Cobo, Centro Cultural “Las Chilcas” en Vivoratá, la Asociación de Fomento de Balneario Parque Mar Chiquita, el Centro Cultural Eduardo C. Viglietti en Generál Pirán y en Santa Elena, el Espacio Social, Cultural y Deportivo.

La grilla completa:

GENERAL PIRÁN

MÚSICA

Días: Lunes

Horario: 18 horas

Lugar: Centro Cultural Eduardo C. Viglietti

Profesor: Dante Inga

DANZAS MIXTAS: CLÁSICO | CONTEMPORÁNEO | EXPRESIÓN CORPORAL (6 A 8 AÑOS)

Días: Miércoles

Horario: 17:30 a 18:30

Lugar: Centro Cultural Eduardo C. Viglietti

Profesora: Marisa Salaman

DANZA CLÁSICA (9 A 14 AÑOS)

Días: Miércoles

Horario: 18:30 a 19:45

Lugar: Centro Cultural Eduardo C. Viglietti

Profesora: Marisa Salaman

INICIACIÓN AL TEATRO MUSICAL (3 A 6 AÑOS)

Días: Viernes

Horario: 16 a 17

Lugar: Centro Cultural Eduardo C. Viglietti

Profesora: Luisina Búffalo

TEATRO MUSICAL (7 A 12 AÑOS)

Días: Viernes

Horario: 17 a 18

Lugar: Centro Cultural Eduardo C. Viglietti

Profesora: Luisina Búffalo

CANTO PARA ADULTOS

Días: Viernes

Horario: 16 a 17

Lugar: Centro Cultural Eduardo C. Viglietti

Profesor: Pablo Duarte

CANTO PARA ADOLESCENTES

Días: Viernes

Horario: 17 a 18

Lugar: Centro Cultural Eduardo C. Viglietti

Profesor: Pablo Duarte

DANZA URBANA

Días: Viernes

Horario: 18:45 a 19:45

Lugar: Centro Cultural Eduardo C. Viglietti

Profesora: Alexia Iestra

CORONEL VIDAL

PIANO PARA NIÑOS Y JÓVENES

Días: Lunes

Horario: 17 a 18 | 18 a 19 | 19 a 20

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanza Artística Chango Veracruz

Profesor: Ulises Zamudio

INICIACIÓN A LA DANZA CLÁSICA

Días: Lunes

Horario: 18 a 19 y 19 a 20

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanza Artística Chango Veracruz

Profesora: Marisa Salaman

RITMOS LATINOS

Días: Lunes

Horario: 18:30 a 20

Lugar: Espacio Joven

Profesora: Paola Sánchez

GUITARRA

Días: Martes

Horario: 17 a 18 | 18 a 19 | 19 a 20

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanza Artística Chango Veracruz

Profesor: Nicolás Solís

THE CRABS

Días: Martes y jueves

Horario: 18 a 20

Lugar: Espacio Joven

Profesora: Paola Sánchez

FOLKLORE: AGRUPACIÓN EL POTRILLO

Días: Martes

Horario: 18:30 a 22

Lugar: Espacio Joven

Profesor: Marcos Ocaño

BAJO

Días: Miércoles

Horario: 17 a 18

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanza Artística Chango Veracruz

Profesor: Ulises Zamudio

LENGUAJE MUSICAL

Días: Miércoles

Horario: 18 a 20

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanza Artística Chango Veracruz

Profesor: Ulises Zamudio

ESCUELA INFANTIL DE FOLKLORE

Días: Miércoles

Horario: 18 a 19

Lugar: Espacio Joven

Profesor: Gastón Pedrosa

PIANO PARA ADULTOS

Días: Jueves

Horario: 15 a 16 | 16 a 17 | 17 a 18

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanza Artística Chango Veracruz

Profesor: Juan Rolls

COMPOSICIÓN MUSICAL

Días: Jueves

Horario: 18 a 20

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanza Artística Chango Veracruz

Profesor: Juan Rolls

TALLER DE FOLKLORE ADULTOS Y JUVENIL

Días: Jueves

Horario: 18:30 a 19:30

Lugar: Espacio Joven

Profesor: Marcos Ocaño

CANTO PARA ADOLESCENTES

Días: Viernes

Horario: 18:30 a 19:20

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanza Artística Chango Veracruz

Profesor: Pablo Duarte

CANTO ADULTOS

Días: Viernes

Horario: 19:20 a 20:10 | 20:10 a 21

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanza Artística Chango Veracruz

Profesor: Pablo Duarte

TEATRO MUSICAL

Días: Viernes

Horario: 18:30 a 19:30

Lugar: Espacio Joven

Profesora: Luisina Búffalo

CORO

Días: Viernes

Horario: 20 a 22

Lugar: Espacio Joven

Profesor: Naldo Goldar

TANGO

Días: Sábados

Horario: 17 a 20

Lugar: Espacio Joven

Profesora: Anahí Martínez

INGLÉS

Días: Lunes y jueves

Horario: 10 a 21 hs

Profesora: Analía Matteucci

Lugar: Punto Digital Coronel Vidal

INFORMÁTICA INICIAL

Días: Viernes

Horario: 10 a 11 hs grupo A – 11 a 12 hs grupo B

Profesor: Thomas Mori

Lugar: Punto Digital Coronel Vidal

COMMUNITY MANAGER

Días: Viernes

Horario: 14 a 15 y 15 a 16 hs

Profesor: Thomas Mori

Lugar: Punto Digital Coronel Vidal

VIVORATÁ

DJ

Día: Lunes

Horario: 16 a 19 hs

Lugar: Centro Cultural “Las Chilcas”

Profesor: Alberto Valdés

MAESTRO PIZZERO

Días: Martes y jueves

Horario: 13:30 a 17 hs

Lugar: Centro Cultural “Las Chilcas”

INGLÉS

Día: Miércoles

Horario: 9 a 12 hs

Lugar: Centro Cultural “Las Chilcas”

Profesora: Agustina Pedraza

MOSAIQUISMO

Día: Miércoles

Horario: 15 a 17 hs

Lugar: Centro Cultural “Las Chilcas”

Profesora: Angela Servin

FOTOGRAFÍA

Días: Miércoles y jueves

Horario: 18 a 19 hs (miércoles) – 10 a 11 hs (jueves)

Lugar: Centro Cultural “Las Chilcas”

Profesora: Lucía López

AGUJA VELOZ

Día: Jueves

Horario: 16 a 17:30 hs

Lugar: Centro Cultural “Las Chilcas”

Profesora: Elsa Rey

CROCHET

Día: Viernes

Horario: 15 a 17 hs

Lugar: Centro Cultural “Las Chilcas”

Profesora: Marta Maronna

CARPINTERÍA

Día: Viernes

Horario: 17 a 18:30 hs

Lugar: Centro Cultural “Las Chilcas”

Profesora: Oscar Mendoza

DANZA Y MALAMBO

Día: Viernes

Horario: 19 a 20 hs

Lugar:Centro Cultural “Las Chilcas”

Profesora: Yamila Almaraz y Maxi Echave

SANTA ELENA

YOGA – CIRCO INFANTIL

Días: Lunes y miércoles

Horario: 17 horas

Lugar: Espacio Social, Cultural y Deportivo

Tallerista: Marisol Gutierrez

FOLKLORE PARA ADULTOS

Días: Lunes

Horario: 13 horas

Lugar: Espacio Social, Cultural y Deportivo

Tallerista: Yamila Chomiuk

FOLKLORE INFANTIL

Días: Lunes

Horario: 18 horas

Lugar: Espacio Social, Cultural y Deportivo

Profesora: Yamila Chomiuk

CANTO – LIBERACIÓN DE LA VOZ (ADOLESCENTES Y ADULTOS)

Días: Miércoles

Horario: 18 horas

Lugar: Espacio Social, Cultural y Deportivo

Profesora: Rocio Toledo

TANGO

Días: Jueves

Horario: 17:30 horas

Lugar: Espacio Social, Cultural y Deportivo

Profesora: Sonia Cavalle

SANTA CLARA DE MAR

MACRAMÉ

Días: Martes y jueves

Horario: 16 a 18 hs

Profesora: Laura Bonelli

Lugar: Centro Cultural

TELAR

Días: Martes

Horario: 13 a 15 hs (Nivel 1)

15 a 17 hs (Nivel 2)

Lugar: Centro Cultural

Profesora: Marcela Losada

YOGA

Días: Martes y jueves

Horario: 15 a 16 hs

Profesora: Sandra Yufin

Lugar: Centro Cultural

RESTAURACIÓN DE MUEBLES

Días: Miércoles

Horario: 13 a 15 hs

Profesora: María Elena Dabos

Lugar: Centro Cultural

DISEÑO, MOLDERÍA Y CONFECCIÓN

Días: Miércoles

Horario: 15:30 a 17 hs

Profesora: Mariana D’Angelo

Lugar: Centro Cultural

MOSAIQUISMO

Días: Viernes

Horario: 13:30 a 15:30 hs

Profesora: Elisabeth Barrón

Lugar: Centro Cultural

TAPICERÍA

Días: Viernes

Horario: 15:30 a 17:30 hs

Profesora: Elisabeth Barrón

Lugar: Centro Cultural

CANTO PARA ADOLESCENTES

Días: Lunes

Horario: 18 a 19 hs

Profesor: Pablo Duarte

Lugar: Centro Cultural

CANTO PARA ADULTOS

Días: Lunes

Horario: 19 a 20 hs

Profesor: Pablo Duarte

Lugar: Centro Cultural

JAZZ COREOGRÁFICO PARA ADULTOS (+15)

Días: Lunes y miércoles

Horario: 15 a 16 hs

Profesora: Elisabeth Antonucci

Lugar: Centro Cultural

BREAK DANCE (7 A 11 AÑOS)

Días: Lunes

Horario: 18 a 19 hs

Profesor: Braian Bilicka

Lugar: Centro Cultural

BREAK DANCE (+12)

Días: Miércoles y viernes

Horario: 18:30 a 19:30 hs

Profesor: Braian Bilicka

Lugar: Centro Cultural

CANDOMBE

Días: Lunes

Horario: 18 a 19:30 hs

Profesor: Alan Hesse

Lugar: Centro Cultural

INICIACIÓN A LA DANZA CLÁSICA (4 A 6 AÑOS)

Días: Martes y jueves

Horario: 17 a 18 hs

Profesora: Sandra Yufin

Lugar: Centro Cultural

TALLER DE DANZA

(7 A 12 AÑOS)

Días: Martes y jueves

Horario: 18 a 19 hs

Profesora: Sandra Yufin

Lugar: Centro Cultural

CIRCO (5 A 11 AÑOS)

Días: Martes

Horario: 17 a 18 hs

Profesora: Sol Fernández

Lugar: Centro Cultural

CIRCO (12 A 18 AÑOS)

Días: Martes

Horario: 18 a 20 hs

Profesora: Sol Fernández

Lugar: Centro Cultural

TALLER DE GÉNERO

Días: Lunes

Horario: 17:30hs a 19:00hs

Profesora: Dr. Rocío Troncoso

Lugar: Punto Digital Santa Clara del Mar

FOTOGRAFÍA

Días: Martes

De 16:00 a 17:00 burbuja 1

De 17:00 a 18:00 burbuja 2

Profesor: Leonardo Barrios

Lugar: Punto Digital Santa Clara del Mar

COMPUTACIÓN PARA ADULTOS

Días: Miércoles

Horario: 10 a 11 burbuja 1

Horario: 11 a 12 hs burbuja 2

Profesor: Thomas Mori

Lugar: Punto Digital Santa Clara del Mar

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Días: Miércoles

Horario: 18 a 20 hs

Profesor: Oscar Pérez

Lugar: Punto Digital Santa Clara del Mar

MARKETING DIGITAL

Días: Jueves

Horario: 14:30 a 15:30 hs Burbuja 1

Horario: 15:30 a 16:30 hs Burbuja 2

Profesor: Thomas Mori

Lugar: Punto Digital Santa Clara del Mar

ASTROLOGÍA

Días: Viernes

De 17:30 a 19 hs

Profesora: Lic. Flavia Sena

Lugar: Punto Digital Santa Clara del Mar

EDICIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL

Días: Miércoles

Horario: 17 a 18 hs

Profesor: Agustín Iván Escalada

Lugar: Punto Digital Santa Clara del Mar

TALLER DE DESARROLLO Y DESCUBRIMIENTO DEL ARTE

Días: Lunes

Horario: 18:30 a 20:00 hs

Profesor Mauricio Escalada

Lugar: Biblioteca Municipal Santa Clara del Mar

INGLÉS INICIAL

Días: Viernes

Horario: 16 a 17 hs

Lugar: Biblioteca Municipal Santa Clara del Mar

Profesora: Luna Ywaniuk

TALLER DE FREESTYLE

Días: Jueves

Horario: 17 a 18:30

Profesor: Jeremías País (Soft)

Lugar: Biblioteca Municipal Santa Clara del Mar

MAR DE COBO

PINTURA DECORATIVA PARA ADULTOS

Días: Lunes

Horario: 14 a 15.30 hs

Profesora: Antonela Santarone

Lugar: Parador Turístico Integrador

PINTURA DECORATIVA INFANTIL (6 A 12 AÑOS)

Días: Lunes

Horario: 16:30 a 18 hs

Profesora: Antonela Santarone

Lugar: Parador Turístico Integrador

BORDADO MEXICANO

Días: Martes

Horario: 10 a 12 hs

Profesora: Silvia Camargo

Lugar: Parador Turístico Integrador

TEJIDO CROCHET

Días: Jueves

Horario: 10 a 12 hs

Profesora: Silvia Camargo

Lugar: Parador Turístico Integrador

MOSAIQUISMO

Días: Jueves

Horario: 13:30 a 15:30 hs

Profesora: Elizabeth Barron

Lugar: Parador Turístico Integrador

TELAR

Días: Viernes

Horario: 10 a 12 hs

Profesora: Marcela Losada

Lugar: Parador Turístico Integrador

TEATRO MUSICAL (6 A 12 AÑOS)

Días: Martes

Horario: 16 a 17:15 hs

Profesora: Luisina Búffalo

Lugar: Parador Turístico Integrador

INICIACIÓN EL TEATRO MUSICAL (3 A 6 AÑOS)

Días: Martes

Horario: 17:30 a 18:15 hs

Profesora: Luisina Búffalo

Lugar: Parador Turístico Integrador

CANTO PARA ADOLESCENTES

Días: Miércoles

Horario: 16:15 a 17:45 hs

Profesor: Pablo Duarte

Lugar: Parador Turístico Integrador

CANTO PARA ADULTOS

Días: Miércoles

Horario: 18 a 19:45 hs

Profesor: Pablo Duarte

Lugar: Parador Turístico Integrador

UKELELE (6 A 12 AÑOS)

Días: Jueves

Horario: 17 a 18:30 hs

Profesor: Charly Borquez

Lugar: Parador Turístico Integrador

VIOLÍN

Días: Miércoles

Horario: 19 a 20 hs

Profesor: Gustavo Benavidez

Lugar: Parador Turístico Integrador

LENGUAJE MUSICAL

Días: Jueves

Horario: 14 a 15:30 hs

Profesor: Ulises Zamudio

Lugar: Parador Turístico Integrador

PIANO

Días: Jueves

Profesor: Ulises Zamudio

Lugar: Parador Turístico Integrador

FOLKLORE

Días: Viernes

Horario: 15 a 16 hs

Profesora: Cristina Aren

Lugar: Parador Turístico Integrador

GUITARRA

Días: Viernes

Horario: 14 a 16 hs

Profesor: Nicolás Solís

Lugar: Parador Turístico Integrador

BALNEARIO PARQUE MAR CHIQUITA

INICIACIÓN AL TEATRO MUSICAL (3 A 6 AÑOS)

Días: Lunes

Horario: 16 a 16:45 hs

Profesora: Luisina Búffalo

Lugar: Asociación de Fomento

TEATRO MUSICAL (6 A 12 AÑOS)

Días: Lunes

Horario: 17 a 18 hs

Profesora: Luisina Búffalo

Lugar: Asociación de Fomento

UKELELE (6 A 12 AÑOS)

Días: Miércoles

Horario: 16:30 a 18 hs

Profesor: Charly Borquez

Lugar: Asociación de Fomento

ENSAMBLE MUSICAL

Días: Miércoles

Horario: 18 a 19:30 hs

Profesor: Charly Borquez