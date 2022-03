Mario Rodríguez: “El mejor homenaje a Raúl Alfonsín es seguir sus ideas”

El ex concejal Mario Rodríguez, por medio de un comunicado, recuerda que este 31 de marzo se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del ex Presidente de la Nación Argentina, Raúl Alfonsín.

“El mejor homenaje que podemos hacer a Raúl Alfonsín es repasar objetivamente su pensamiento y actuación, y tenerlo en cuenta de cara al futuro, en la necesaria construcción del progresismo, ya que su figura se engrandece día tras día, y ya no sólo representa una referencia ineludible para muchos radicales, sino para amplios sectores de la sociedad argentina”, expresó el referente alfonsinista.

“Nuestro país, como buena parte del mundo, sufre los problemas sociales y económicos producto de la pandemia de coronavirus. En ese contexto, sólo es posible que sean los sectores con más capacidad contributiva los que hagan un esfuerzo, para darle al Estado más instrumentos, que le permitan seguir enfrentando la pandemia con la compra y elaboración de equipamiento médico y, a la vez, propulse medidas de recuperación económicas. El propio Raúl Alfonsín aseveraba que ¨serán quienes más tengan los que tendrán que pagar más para resolver la crisis¨. Por eso, desde el alfonsinismo, apoyamos oportunamente el denominado impuesto a las grandes fortunas”.

“De manera coherente, ahora apoyamos el proyecto de ley presentado para crear un impuesto que recaude dólares no declarados en el exterior, para repagar la deuda contraída por el macrismo con el Fondo Monetario Internacional. Es de destacar que, para ello, se pedirá la colaboración del propio FMI (el cual estima que hay en el exterior unos U$D 370.000 millones pertenecientes a ciudadanos argentinos) para conseguir información sobre activos argentinos en el exterior u operaciones sospechosas de lavado de dinero”.

“Es necesario reiterar que, para Alfonsín, ¨el problema de la deuda nos ha hecho muy vulnerables y más dependientes; en consecuencia muchas de las decisiones que son importantes para nuestros países, no se toman dentro de nuestros países, sino en centros financieros, que por la deuda externa tienen un control muy grande sobre las posibilidades de llegada de capitales o de inversión. Además la globalización de la economía nos hace más vulnerables, globalización de la economía que para nosotros no ha significado apertura de mercados, sino más bien movimiento de capitales financieros, que llegan a nuestros países, no con el propósito de hacer inversiones genuinas, sino de jugar a la bolsa en este gran casino universal que se ha inventado¨. Por ello, resulta inexplicable que, desde la UCR, no se acompañen estas leyes y se sugieran medidas neoliberales para resolver la crisis, cuando el mismo Raúl nos enseñó la importancia de construir una democracia social, de elaborar una modernización del llamado Estado de Bienestar, confrontando con las tesis neoconservadoras de Estado Mínimo, de la democracia elitista, del mercado como nuevo fetiche al que hay que respetar absolutamente“.

“Alfonsín siempre nos convocó a seguir ideas. Seguramente él estaría hoy bregando por la unidad nacional, como lo hizo toda su vida, instándonos a trabajar de manera mancomunada, dejando de lado las diferencias, para ayudar a nuestro país en esta difícil coyuntura de pandemia. El día de su fallecimiento, en el año 2009, el pueblo no se equivocó y lo acompañó con mucho respeto, lágrimas y hasta cánticos. Para muchos de nosotros, Raúl Alfonsín es el padre de la democracia moderna argentina. Como defensores de las banderas de democracia social, libertad e igualdad, hoy lo recordamos una vez más, reafirmando sus convicciones y perspectivas de la política, y también su ética“, afirmó Mario Rodríguez.